Survivor Tarihinin En Yakışıklı Erkeğini Seçiyoruz!
Survivor Tarihinin En Yakışıklı Erkeğini Seçiyoruz!
Survivor'da onlarca erkek yarışmacı izledik. Peki en yakışıklısı hangisiydi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte verelim.
Not: Hazırladığımız listede göremediğiniz kendi yakışıklınızı yorumlara yazabilirsiniz.
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Sence en yakışıklısı hangisi?
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turabi o kadar çirkin ki listeye bile girememiş :D
Adadan sesi geldi, ben 3 şampiyonluk kazandım bunlarla aynı listede olmamam yerinde olmuş çer çöp bunlar bıdı bıdı bıdııfdklsjfkldsjfld