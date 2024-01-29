Tablet Kutusundan Hıyar Çıkaran Fenomen Onurcan Güzel Tarzını Değiştirdi! İşte Son Hali
Tablet Kutusundan Hıyar Çıkaran Fenomen Onurcan Güzel Tarzını Değiştirdi! İşte Son Hali
Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanıman ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel'in tarzı geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Çirkin yorumların hedefi olan Güzel, eski haline döneceğini açıklamıştı. Şimdi ise tarzını yenileyen fenomenin son hali dikkat çekti.
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Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve "Tablet reis" olarak bilinen Onurcan Güzel, 2023 yılında yıllar sonra karşımıza çıkmıştı.
24 yaşında olan Onurcan Güzel'i görenler küçük bir şok yaşamıştı. Tarzı, saçları derken eski halinden eser kalmamıştı ve son hali de çok konuşulmuştu.
Gotik bir tarza bürünen Güzel'in son hali tartışma yaratmıştı ve zorbalık dolu yorumlar almıştı. Maruz kaldığı psikolojik baskının ve linçlerin ardından artık eski haline döneceğini açıklamıştı.
Çirkin yorumların ardından bir süre eski haline dönmüştü fakat bu dönüş kısa oldu ve Onurcan Güzel, tarzını tekrar yeniledi.
Tamamen saçlarının sarıya boyayan Güzel'in son hali şimdilik bu şekilde...
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Değişimi seven genç fenomen bakalım önümüzdeki aylarda karşımıza nasıl çıkacak? Bu arada yeni tarzını da biz beğendik.
Aynı zamanda video içerikleri de üretmeyi ihmal etmiyor. Siz nasıl buldunuz?
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Saçma sapan insanları fenomen diye ortaya çıkarıyorlar. Çocuk saçını neden şekilden şekle sokuyor. Tabiki izlenme kasmak için. Yoksa videolarını insanlara n... Devamını Gör
Kıçnıda yırtsan olmuyo işte.Gayimsi olmuş furyaya buda katılmış.Freak🤮
Abi o çocuğun bu hale geliceğini kim tahmin edebilirdi ya tarzına karişamayiz tabi onun kararı