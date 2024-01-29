Tablet Kutusundan Hıyar Çıkaran Fenomen Onurcan Güzel Tarzını Değiştirdi! İşte Son Hali

Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanıman ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel'in tarzı geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Çirkin yorumların hedefi olan Güzel, eski haline döneceğini açıklamıştı. Şimdi ise tarzını yenileyen fenomenin son hali dikkat çekti.