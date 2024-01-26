18 Yaşında Pavyonda Çalışan Seda Nur'un Hikayesi Esra Erol'a Damga Vurdu!
18 Yaşında Pavyonda Çalışan Seda Nur'un Hikayesi Esra Erol'a Damga Vurdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tadpk...
Ankara'dan Esra Erol'da programına annesini bulmak için gelen 18 yaşındaki Seda Nur'un pavyonda çalışma hikayesi programa damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
18 yaşındaki Seda Nur, 8 yaşında kendilerini terk eden annesi Songül'ü bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.
Seda Nur'un hayat hikayesi ise herkesi paramparça etti. Gencecik genç kız, babasının kendisini kuma olarak verdiğini söyledi.
Nur, "Babam evlendi. Evlendiği kadın bizi kendi çocuğu gibi görmedi. 16 yaşında 40 yaşındaki bir adamla evlendirildim. Üvey annenin baskısından mecburdum." dedi.
Gözyaşlarıyla "Boşandıktan sonra bir ay daha o evde kaldım. 18 yaşındayım. Pavyonda çalışıyorum. Niye? Ben o yaşlı adamların yanında oturmak zorunda mıyım? Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Beni bu duruma getiren annem ve babam." diyerek isyan etti.
Seda Nur'u buradan dinleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda