Bir Babanın Üniversiteye Giden Kızına Gönderdiği Mesaj Herkesi Duygulandırdı!
Bir Babanın Üniversiteye Giden Kızına Gönderdiği Mesaj Herkesi Duygulandırdı!
Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans
Kızı üniversiteye giden bir babanın cips yerken kızına gönderdiği mesaj okuyanları duygulandırdı. Kullanıcılar, kendi babalarıyla ilgili yorumlar yaptı.
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Hayallerimizin peşinden gitmek için belki çok uzaklara gideriz. Sevdiklerimizden, ailemizden, büyüdüğümüz semtten uzunca bir süre ayrı kalırız. Sonu güzelliklerle dolu olacağını bile bile içimiz buruk olur hep.
Sadece giden değil, kalan da bizimle aynı duyguları paylaşır. Özellikle ailemiz özlemle bizi bekler değil mi? Her an akıllarında biz varızdır. Bu baba da cips bile yerken uzaktaki evladını düşündü ve bu güzel mesajı attı.
Babanın gönderdiği mesaj ise herkesi duygulandırdı.
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