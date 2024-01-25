Şahan Gökbakar'ın Eşini Hedef Alan Buket Aydın'a Jess Molho Canlı Yayında Müdahale Etti!
Şahan Gökbakar'ın Eşini Hedef Alan Buket Aydın'a Jess Molho Canlı Yayında Müdahale Etti!
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Eski haber spikeri olan Buket Aydın, ekranlarda olmayınca sosyal medya hesaplarından yayınlarla gündem olmayı başarıyor. Son olarak Aydın, erkeklerle ve ilişkileriyle ilgili bir video yayınlamıştı.
Aydın, Aşk yaşadığı hiçbir erkeğe özel günler dışında hediye almadığını, ne olursa olsun hesabı ödemediğini ve arkadaşı dahi olsa hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini söylemişti ve ardından tepki çekmişti.
Şahan Gökbakar da Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu yayınlamıştı. Daha sonra Buket Aydın "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a tepki göstermişti.
Hızını alamayan Buket Aydın, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu "Gel Konuşalım" programında ve Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı hedef almıştı.
Programının sunucu da Jess Molho da canlı yayında Buket Aydın'a müdahale etmek zorunda kaldı.
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Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" dedi ve Aydın'ın sesi ekrandan alındı.
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