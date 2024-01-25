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Şahan Gökbakar'ın Eşini Hedef Alan Buket Aydın'a Jess Molho Canlı Yayında Müdahale Etti!

Şahan Gökbakar'ın Eşini Hedef Alan Buket Aydın'a Jess Molho Canlı Yayında Müdahale Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.01.2024 - 09:28

Kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı skandal sözlerle hedef alan Buket Aydın'a canlı yayında 'Gel Konuşalım' sunucusu Jess Molho müdahale etti ve sesini yayından aldı.

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Eski haber spikeri olan Buket Aydın, ekranlarda olmayınca sosyal medya hesaplarından yayınlarla gündem olmayı başarıyor. Son olarak Aydın, erkeklerle ve ilişkileriyle ilgili bir video yayınlamıştı.

Eski haber spikeri olan Buket Aydın, ekranlarda olmayınca sosyal medya hesaplarından yayınlarla gündem olmayı başarıyor. Son olarak Aydın, erkeklerle ve ilişkileriyle ilgili bir video yayınlamıştı.

Aydın, Aşk yaşadığı hiçbir erkeğe özel günler dışında hediye almadığını, ne olursa olsun hesabı ödemediğini ve arkadaşı dahi olsa hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini söylemişti ve ardından tepki çekmişti.

Aydın, Aşk yaşadığı hiçbir erkeğe özel günler dışında hediye almadığını, ne olursa olsun hesabı ödemediğini ve arkadaşı dahi olsa hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini söylemişti ve ardından tepki çekmişti.

Şahan Gökbakar da Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu yayınlamıştı. Daha sonra Buket Aydın "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a tepki göstermişti.

Şahan Gökbakar da Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu yayınlamıştı. Daha sonra Buket Aydın "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a tepki göstermişti.

Hızını alamayan Buket Aydın, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu "Gel Konuşalım" programında ve Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı hedef almıştı.

Hızını alamayan Buket Aydın, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu "Gel Konuşalım" programında ve Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı hedef almıştı.

'Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' ifadelerini kullanmıştı.

Programının sunucu da Jess Molho da canlı yayında Buket Aydın'a müdahale etmek zorunda kaldı.

Programının sunucu da Jess Molho da canlı yayında Buket Aydın'a müdahale etmek zorunda kaldı.
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Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" dedi ve Aydın'ın sesi ekrandan alındı.

Jess Molho "Buket Hanım, yanlış anlamayın hümanist bir şekilde yaklaşıyorum Selin Hanım'ın ne alakası var? Hiç yok ki... Olay çok başka bir yere geldi" dedi ve Aydın'ın sesi ekrandan alındı.

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