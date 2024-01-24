Kapışmada Son Raunt: Şahan Gökbakar Durduk Yere Eşi Selin'e Laf Eden Buket Aydın'ı Taklidiyle Fena Haşladı
Kapışmada Son Raunt: Şahan Gökbakar Durduk Yere Eşi Selin'e Laf Eden Buket Aydın'ı Taklidiyle Fena Haşladı
Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı enteresan açıklamaları sadece sosyal medyanın değil Şahan Gökbakar'ın da dalga konusu olmuştu. Buket Aydın Şahan Gökbakar tarafından tiye alındığını fark edince de epey çirkinleşmişti. Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Buket Aydın'a Şahan'dan cevap gecikmedi...
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, eski haber spikeri şimdilerde ise enteresan ilişki açıklamalarında bulup sosyal medya fenomenliğine bürünmeye çalışan Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde erkeklerle ilgili söylediği sözlerle gündeme bomba gibi oturmuştu.
Aydın'ın tüm tepkileri üzerine topladığı sansasyonel açıklamalarını kaçıranlarınız için videoyu şöyle bırakalım! Her şey böyle başladı sonuçta...
Şimdi dönelim asıl meselemize. Buket Aydın'ın sözleri sadece tüm sosyal medyayı tetiklememiş, Şahan Gökbakar da dahil olmuştu konuya. Buket Aydın'ı kadın kılığına girip tiye alan Şahan Gökbakar'ın videosu kısa sürede yayıldı!
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E haliyle sosyal medyayı yıkıp geçen taklit videosunun başrolündeki Buket Aydın da sessiz kalmadı.
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Fakat Buket Aydın, yaptığı açıklamayla tatmin olmamış olacak ki hızını alamadı. Bu uzun ve sert çıkışının üstüne bir paylaşım daha yaptı.
Ne akla hizmet olduğu anlaşılmayan bir şekilde konuya Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı dahil eden Buket Aydın aile meselelerine girişmeye karar verdi. Selin Ortaçlı'nın kabarık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Aydın'ın ""Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye" sözleri "Ne alaka şimdi?" dedirtmişti.
Şahan Gökbakar'ın sessiz kalacağını düşünen zaten yoktu. Cevabını geciktirmeden hazırlayan Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşine söylediği sözlerden estetiklerine kadar kendince her şeyine verip veriştirdiği bir video paylaştı 👇
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