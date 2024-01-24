Kapışmada Son Raunt: Şahan Gökbakar Durduk Yere Eşi Selin'e Laf Eden Buket Aydın'ı Taklidiyle Fena Haşladı

Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı enteresan açıklamaları sadece sosyal medyanın değil Şahan Gökbakar'ın da dalga konusu olmuştu. Buket Aydın Şahan Gökbakar tarafından tiye alındığını fark edince de epey çirkinleşmişti. Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya dil uzatan Buket Aydın'a Şahan'dan cevap gecikmedi...