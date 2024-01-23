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Tepkilerden Sonra Geri Vites Yapan Buket Aydın, Kendisini Tiye Alan Şahan Gökbakar'a Fazla Sert Çıktı

Tepkilerden Sonra Geri Vites Yapan Buket Aydın, Kendisini Tiye Alan Şahan Gökbakar'a Fazla Sert Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.01.2024 - 23:29

Erkeklerin bu hayattaki misyonu ve görevi hakkında enteresan açıklamalarda bulunan Buket Aydın, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a fena çıkıştı...

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Eski haber spikeri Buket Aydın, ilişkilerlerle ilgili yaptığı sansasyonel açıklamalarla sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi.

Eski haber spikeri Buket Aydın, ilişkilerlerle ilgili yaptığı sansasyonel açıklamalarla sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi.

Ani bir sektör değişikliğine gidip haber spikerliğini bırakıp güzellik merkezi açan Buket Aydın'ın enteresan düşünceleri ve paylaşımları düzenli olarak tepki çekiyor desek yeridir.

Ani bir sektör değişikliğine gidip haber spikerliğini bırakıp güzellik merkezi açan Buket Aydın'ın enteresan düşünceleri ve paylaşımları düzenli olarak tepki çekiyor desek yeridir.

Geçtiğimiz günlerde de yıllardır tartışması bitmeyen 'ilişkide hesap ödeme' meselesine değindiğinde sarf ettiği cümlelerle gündeme bomba gibi düşmüştü kendisi.

Geçtiğimiz günlerde de yıllardır tartışması bitmeyen 'ilişkide hesap ödeme' meselesine değindiğinde sarf ettiği cümlelerle gündeme bomba gibi düşmüştü kendisi.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savunmuştu.

Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını duyurmayı da es geçmemişti.

Tepkiler büyüdü tabii, Buket Aydın'ın ortalığı ayağa kaldıran açıklamalarına gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Olay hızla yayılınca, Buket Aydın'a bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyenin videosu epey beğeni toplamıştı.

Olay hızla yayılınca, Buket Aydın'a bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyenin videosu epey beğeni toplamıştı.
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Kaçıranları şöyle alalım, lazım olacak! 😂👇

Şimdi dönüyoruz meselenin koptuğu yere... Kabul etmek lazım Şahan Gökbakar'a Buket Aydın'dan bir cevap gelmesini zaten bekliyorduk. Ama tepkileri gördükten sonra geri vites yapmasını ve Şahan Gökbakar'ı da yerin dibine sokmasını beklemiyorduk açıkçası!

Şimdi dönüyoruz meselenin koptuğu yere... Kabul etmek lazım Şahan Gökbakar'a Buket Aydın'dan bir cevap gelmesini zaten bekliyorduk. Ama tepkileri gördükten sonra geri vites yapmasını ve Şahan Gökbakar'ı da yerin dibine sokmasını beklemiyorduk açıkçası!

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir açıklama paylaşan Buket Aydın, önce videoda yaptığı 'erkek' açıklamalarına kendince açıklık getirdi. Sonra da Şahan Gökbakar'ın ismini kullanmadan epey sert çıkıştı kendisine...

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