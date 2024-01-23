Tepkilerden Sonra Geri Vites Yapan Buket Aydın, Kendisini Tiye Alan Şahan Gökbakar'a Fazla Sert Çıktı
Tepkilerden Sonra Geri Vites Yapan Buket Aydın, Kendisini Tiye Alan Şahan Gökbakar'a Fazla Sert Çıktı
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Eski haber spikeri Buket Aydın, ilişkilerlerle ilgili yaptığı sansasyonel açıklamalarla sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi.
Ani bir sektör değişikliğine gidip haber spikerliğini bırakıp güzellik merkezi açan Buket Aydın'ın enteresan düşünceleri ve paylaşımları düzenli olarak tepki çekiyor desek yeridir.
Geçtiğimiz günlerde de yıllardır tartışması bitmeyen 'ilişkide hesap ödeme' meselesine değindiğinde sarf ettiği cümlelerle gündeme bomba gibi düşmüştü kendisi.
Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını duyurmayı da es geçmemişti.
Olay hızla yayılınca, Buket Aydın'a bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit eden ünlü komedyenin videosu epey beğeni toplamıştı.
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Kaçıranları şöyle alalım, lazım olacak! 😂👇
Şimdi dönüyoruz meselenin koptuğu yere... Kabul etmek lazım Şahan Gökbakar'a Buket Aydın'dan bir cevap gelmesini zaten bekliyorduk. Ama tepkileri gördükten sonra geri vites yapmasını ve Şahan Gökbakar'ı da yerin dibine sokmasını beklemiyorduk açıkçası!
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