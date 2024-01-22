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Buket Aydın İlişkiler Üzerine Söyledikleriyle Gündem Oldu: "Bir Yemek Ismarlayamıyorsa Benimle Yemek Yemesin"

Buket Aydın İlişkiler Üzerine Söyledikleriyle Gündem Oldu: "Bir Yemek Ismarlayamıyorsa Benimle Yemek Yemesin"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 19:31 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 19:36

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Geçtiğimiz günlerde 2 milyon 503 bin TL değerindeki saatiyle gündem olan Buket Aydın, İlişki Koçu Adil Yıldırım ile bir program yaptı.

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İlişkiler üzerine tüm düşüncelerini açıklıkla dile getiren Buket Aydın, yıllardır tartışması yapılan 'hesap ödeme' meselesine de değindi.

İlişkiler üzerine tüm düşüncelerini açıklıkla dile getiren Buket Aydın, yıllardır tartışması yapılan 'hesap ödeme' meselesine de değindi.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.

Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.

Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.

Fakat aynı statüde birini aradığını söylemesine rağmen hesabı yine de erkeğin ödemesi gerektiğini söylemesi kafaları bir miktar karıştırdı.

İşte o video;

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