Boşanma Dedikodularına Kapak Gibi Cevap: Eşinden Yasemin Özilhan'a Maldivler'de Doğum Günü Sürprizi!
Boşanma Dedikodularına Kapak Gibi Cevap: Eşinden Yasemin Özilhan'a Maldivler'de Doğum Günü Sürprizi!
Uzun bir süredir eşi İzzet Özilhan'la boşanacağı yönünde dedikodular dolaşan Yasemin Özilhan, doğum gününü eşinin hazırladığı Maldivler sürpriziyle kutladı!
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Hayatımıza efsane Doktorlar dizisindeki saf ve naif Ela olarak giren Yasemin Özilhan'ı tanımayanınız yoktur!
Fakat belki hatırlarsanız, 2002 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 2010 yılına kadar devam eden Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan evlendikten sonra mesleği bırakma kararı almıştı.
Bir sene sonra (2012) ilk kızları Emine'yi, ondan bir sene sonra da (2013) ikinci kızları Ela'yı kucağına alan çift gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.
Sesi soluğu çıkmayan ve başka bir hayat tarzına adapte olan Yasemin Özilhan, son yıllarda sosyal medyadaki popülerliğiyle öne çıkmaya başladı.
Zaman içerisinde geçirdiği değişim ve Instagram hesabından paylaştığı her pozla sık sık gündeme gelen 1,6 milyon takipçili Yasemin Özilhan, bu sefer de Maldivler tatiliyle gündem oldu.
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Uzunca bir süredir eşi İzzet Özilhan'la arasında sorunlar olduğu ve hatta boşanacakları söylenirken Yasemin Özilhan, doğum gününü eşi ve kızlarıyla beraber lüks bir Maldivler tatilinde kutladı.
Önce yine kusursuz fiziğini gözler önüne seren pozlarını paylaştı 👇
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Ardından doğum gününü ailesiyle kutladığı anlara dair videolar paylaştı 👇
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Tüm boşanma iddialarına inat yıllardır beraberliklerini koruyan çiftimize mutluluklar diliyor, söylentileri çıkaranlara da çiftten gelen kapak gibi cevabı duyuruyoruz!
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Abi bu adamı ben de boşamam ya