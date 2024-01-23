Dizi Setinde Korkunç Bir Kaza Geçirerek Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneden Paylaşım Yaptı

Geçtiğimiz saatlerde, TRT1'in yeni dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı' setinde bir talihsizlik daha yaşandığını, ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın atla çekim yapılan sahnede ağır bir kaza geçirdiğini öğrenmiştik. En son bilincinin kapalı olduğu bilgisi verilen Sinan Albayrak'tan açıklama geldi!