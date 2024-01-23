Dizi Setinde Korkunç Bir Kaza Geçirerek Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneden Paylaşım Yaptı
Dizi Setinde Korkunç Bir Kaza Geçirerek Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneden Paylaşım Yaptı
Geçtiğimiz saatlerde, TRT1'in yeni dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı' setinde bir talihsizlik daha yaşandığını, ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın atla çekim yapılan sahnede ağır bir kaza geçirdiğini öğrenmiştik. En son bilincinin kapalı olduğu bilgisi verilen Sinan Albayrak'tan açıklama geldi!
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TRT1'in yeni dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" setindeki aksiliklerin ardı arkası kesilmiyor. Henüz birkaç bölümü yayınlanan dizinin setinde önce yangın çıkmıştı.
Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak ve Fikret Kuşkan'ı buluşturan 'Mehmed Fetihler Sultanı'nın platosunda çıkan yangın sebebiyle çekimlere bir süre ara verilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın atla çekim yapılan sahnede ağır bir set kazası geçirdiğini öğrenmiştik.
Bilincinin kapalı olduğu ve durumunun da ağır olduğu bildirilen Sinan Albayrak'tan az önce hastane odasından paylaşım geldi.
"Herkese merhabalar, ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağalı çıktı. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" diyen Albayrak'ın yüzündeki yaralar gözden kaçmadı.
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Albayrak, sevenlerine seslendiği videoyu "Bu kazada İsrailin parmağı yok merak etmeyin :)" notuyla paylaştı. Geçmiş olsun!
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