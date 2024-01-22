Dizi Setinde Korkunç Kaza: Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneye Kaldırıldı
Dizi Setinde Korkunç Kaza: Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneye Kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde platosu yanan 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizinde bir kaza daha yaşandı. Oyuncu Sinan Albayrak, at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Sinan Albayrak setteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tv100’den Barış Ağil'in özel haberine göre; TRT 1’in yeni dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı” setinde aksilikler bitmiyor…
Geçen günlerde pilotasu yanan dizi setinde bugün talihsiz bir kaza daha yaşandı.
Dizinin oyuncusu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede feci bir kaza geçirdi.
Albayrak at üstünde giderken atla birlikte ağaca çarptı.
Ağır yaralanan Sinan Albayrak’a sette sağlık ekipleri ilk müdaheleyi yapılırken bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda