Dizi Setinde Korkunç Kaza: Ağır Yaralanan Oyuncu Sinan Albayrak Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde platosu yanan 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizinde bir kaza daha yaşandı. Oyuncu Sinan Albayrak, at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Sinan Albayrak setteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.