Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira Arasında Geçen 'Giyim Tarzı' Diyaloğu Gündem Oldu
Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Mira Arasında Geçen 'Giyim Tarzı' Diyaloğu Gündem Oldu
Kızıl Goncalar üç haftalık zorunlu aranın ardından yeniden izleyiciyle buluştu. Neredeyse her sahnesi ayrı konuşulan dizide, Zeynep ve Mira arasında geçen giyim tarzı konuşması adeta şok etkisi yarattı.
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Kızıl Goncalar RTÜK tarafından sansüre uğramasının ardından haftalar sonra ilk kez izleyiciyle buluştu.
Her sahnesi ayrı gündem olan dizi, yayınlandığı andan itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Sahneler ve replikler o kadar cesurca ve iddialı yazılmış ki ağzımız açık izlemekten alamıyoruz kendimizi.
Biliyorsunuz dizide Mira ve Zeynep aslında ikiz kardeşler. Ancak bunu bir tek Almanya'ya kaçan Beste biliyor, başka kimsenin haberi yok.
Birbirlerine o kadar zıt yetiştirilmişler ki, ortak tek bir yanları yok diyebiliriz.
Dizinin üçüncü bölümünde bir araya gelen Mira ve Zeynep, giyim tarzları üzerinden birbirlerine laf söyledi.
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Mira'nın "İnsan gibi giyin" demesinin ardından Zeynep'in "Asıl sen hayvan gibi çıplak gezme" dedi.
Bakalım kardeş olduklarını ne zaman öğrenecekler ve öğrendiklerinde birbirlerine nasıl tepki verecekler?
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