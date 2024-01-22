Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Mustafa'ya "Çocuk Senden Değil" İtirafı Soğuk Duş Etkisi Yarattı!

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulsun diye beklerken tam aksi oluyor, olaylar adeta tsunami etkisi yaratıyor. Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Küçük Apo ile ilgili şüpheye düşmesi bir olmuştu hatırlarsanız. Belirsizlik içinde her şeyden uzaklaşan Mustafa, yeni bölüm fragmanda Nilay'ın itirafıyla şok oluyor!