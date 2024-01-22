Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Mustafa'ya "Çocuk Senden Değil" İtirafı Soğuk Duş Etkisi Yarattı!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Mustafa'ya "Çocuk Senden Değil" İtirafı Soğuk Duş Etkisi Yarattı!
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulsun diye beklerken tam aksi oluyor, olaylar adeta tsunami etkisi yaratıyor. Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Küçük Apo ile ilgili şüpheye düşmesi bir olmuştu hatırlarsanız. Belirsizlik içinde her şeyden uzaklaşan Mustafa, yeni bölüm fragmanda Nilay'ın itirafıyla şok oluyor!
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Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Fatih'in aşkları sebebiyle iki ailede yer alan onlarca kişinin hayatlarının mahvolması sürecini konu alıyor.
Doğrudan Doğa ve Fatih ile alakalı olmasa bile, onların bir araya gelişiyle evren her ilişkiyi sorunlu hale getirmiş gibi dizide.
Tam hadi en azından Mustafa ve Nilay arasında kendi çapında düzgün bir ilişki var diyorduk ki, bambaşka şeylerle karşılaştık!
Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle ortalık karıştı, çünkü nur topu gibi olan Küçük Apo'muz 'ondan değilse kimden?' diye düşünürken delirecek gibi olduk!
"Nilay'ım yapmaz" diye düşünsek de Mustafa bu kuşkuyla herkesten ve her şeyden uzaklaşmıştı.
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Ve ardından yeni bölümün ikinci fragmanı geldi, biz bir karışıklık vardır diye düşünürken Nilay Mustafa'ya çat diye "Çocuk senden değil!" dedi.
Ancak biz hala Nilay'ın Mustafa aşkına o kadar güveniyoruz ki hala sinirle öyle söylediğini düşünüyoruz.
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Yine de şüphe duyanlarımız yok değil tabii...
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Sizce bu olayın doğrusu ne? Yorumlarda buluşalım!
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