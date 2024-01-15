Küçük Apo Kimin Çocuğu? Kızılcık Şerbeti’ndeki Nilay Kısır Mustafa'yı Aldattı mı?

Sezonun en çok izlenen ve konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortam durulacak zannederken en beklenmedik yerden daha çok vurulduk. Dizide ikili ilişkilerde belki de tek güvendiğimiz çift olan Nilay ve Mustafa arasında akıllarda soru işaretleri yaratan bir gelişmenin haberini aldık. Mustafa meğer kısırmış ve çocuğunun olması mümkün değilmiş! Peki o zaman Küçük Apo kimden?