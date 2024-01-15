Küçük Apo Kimin Çocuğu? Kızılcık Şerbeti’ndeki Nilay Kısır Mustafa'yı Aldattı mı?
Küçük Apo Kimin Çocuğu? Kızılcık Şerbeti’ndeki Nilay Kısır Mustafa'yı Aldattı mı?
Sezonun en çok izlenen ve konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortam durulacak zannederken en beklenmedik yerden daha çok vurulduk. Dizide ikili ilişkilerde belki de tek güvendiğimiz çift olan Nilay ve Mustafa arasında akıllarda soru işaretleri yaratan bir gelişmenin haberini aldık. Mustafa meğer kısırmış ve çocuğunun olması mümkün değilmiş! Peki o zaman Küçük Apo kimden?
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Doğa ve Fatih'in birliktelikleri sebebiyle iki aile ve onlarca insanın hayatının mahvolduğu Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Tam bir minik gelişme yaşanıyor, diyoruz ki bu kez en azından bir süre ortalık durulur, ama yoook senaristler durmuyor ve ortalık daha da karışıyor.
Her ne kadar başka pek çok konuda emin olamasak da en azından ikili ilişkileri konusunda güvendiğimiz Mustafa ve Nilay cephesinden gol yedik bu kez.
"Nilay'ım yapmaz!" düşüncesiyle Mustafa'nın yıkılışına tanık olup ilk şoku atlattıktan hemen sonra düşünmeye koyulduk.
Dedesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Küçük Apo, Mustafa'dan değilse kimden peki?
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Eğer bir aldatma varsa Nilay'ın çevresinde pek insan olmadığı için, İhsan'ın gerçek abisi olmama ihtimali akıllara geliyor.
Belki de Nilay, Mustafa'nın kısır oluşundan haberdardı ve o üzülmesin diye sperm bankasına başvurdu.
Belki de bir mucize oldu ve Mustafa çocuk sahibi olabildi.
Bir de sizin fikrinizi alalım: Sizce Küçük Apo konusunda hangisi yaşandı?
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