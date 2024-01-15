Mustafa'nın Kısır Olduğunu Öğrendiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Yorum Yağdı

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti en az bölümleri kadar fragmanlarıyla da adından söz ettiriyor. 47. bölüm 2. fragmanını yayınlayan dizide Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Nilay'ın kimden hamile kaldığı büyük merak konusu oldu.