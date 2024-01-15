Mustafa'nın Kısır Olduğunu Öğrendiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Yorum Yağdı
Mustafa'nın Kısır Olduğunu Öğrendiği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Yorum Yağdı
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti en az bölümleri kadar fragmanlarıyla da adından söz ettiriyor. 47. bölüm 2. fragmanını yayınlayan dizide Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Nilay'ın kimden hamile kaldığı büyük merak konusu oldu.
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Show TV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos dur durak bilmezken, dizinin fragmanları bile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.
Dizide son olarak Pembe'nin Alev'i hapse attırdığı anları izlerken, 47. bölüm 2. fragmanında işlerin daha da karıştığını ve Alev'in Apo'yu terk ederek Almanya'ya gittiğini görüyoruz.
Alev'in gitmesiyle kalp krizi geçiren Apo'nun bu durumu heyecan dolu bir bölüm vaat ederken asıl bomba 2. fragmanda patladı.
Doktor kontrolüne giden Mustafa'nın kısır olduğunu ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendiği anlar herkesi şaşırtırken, Nilay ve Mustafa'nın bebeği Apo Jr'ın kimden olduğu büyük merak konusu oldu.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin hop oturtup hop kaldırtan fragmanı:
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Fragmana gelen yorumları da burada derliyoruz:
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