Sandık Kokusu Setinde Özge Özpirinçci'nin Minibüse Bindiği Güldüren Anlar

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi resmi X hesaplarından komik bir kamera arkası paylaştı. Sahne için minibüse binmesi gereken Özge Özpirinçci'nin dahiyane fikriyle yolcu minibüse binip ardından 'Biz filmciyiz abi, indir beni' dediği anlar çok konuşuldu.