Sandık Kokusu Setinde Özge Özpirinçci'nin Minibüse Bindiği Güldüren Anlar
Sandık Kokusu Setinde Özge Özpirinçci'nin Minibüse Bindiği Güldüren Anlar
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi resmi X hesaplarından komik bir kamera arkası paylaştı. Sahne için minibüse binmesi gereken Özge Özpirinçci'nin dahiyane fikriyle yolcu minibüse binip ardından 'Biz filmciyiz abi, indir beni' dediği anlar çok konuşuldu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi hikâyesiyle daha şimdiden geniş kitlelere hitap ediyor.
Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı dizi sosyal medyada da aktif bir profil çizerken, dizinin resmi X sayfası konuşulacak bir kamera arkası paylaştı.
Bir sahnede rol icabı minibüse binmesi gereken Karsu'nun (Özge Özpirinçci) sahnesini çeken ekipler gelen ilk minibüse binen Özpirinçci'yi görünce şoka uğradı.
Repliğini söyledikten sonra minibüse binen Özpirinçci minibüs şoförünü de şoke ederken, "Abi dur gitme, film çekiyoruz ineceğim şimdi. Biraz ilerle kalabalığın orada ineyim, filmciyiz bir sağ olun." diyerek bulduğu dahiyane fikirle sahnenin çekimi tamamladı.
İşte o anlar:
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Özge Özpirinçci söz konusu anlar için 'Asıl ekibin şokunu görseydiniz' yazarken, bu anları tamamen doğaçlama yaptığı da ortaya çıkmış oldu.
O anlara gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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Ehehuhağoheouhe çok ilginç ve komikmiş.