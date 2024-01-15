Gürcistan'ı Eurovision'da Temsil Eden Nutsa Buzaladze, O Ses Türkiye'de Yarışmış!

7 Mayıs Salı günü başlayacak olan Eurovision 2024'te yarışacak ülkeler kendilerini temsil edecek şarkıcılar ve müzik gruplarını duyurmaya başladı. Eurovision'a katılacak Gürcistan'ı Nutsa Buzaladze temsil etmeye hazırlanırken, Nutsa'nın 2015'te O Ses Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı.