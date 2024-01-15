Gürcistan'ı Eurovision'da Temsil Eden Nutsa Buzaladze, O Ses Türkiye'de Yarışmış!
Gürcistan'ı Eurovision'da Temsil Eden Nutsa Buzaladze, O Ses Türkiye'de Yarışmış!
7 Mayıs Salı günü başlayacak olan Eurovision 2024'te yarışacak ülkeler kendilerini temsil edecek şarkıcılar ve müzik gruplarını duyurmaya başladı. Eurovision'a katılacak Gürcistan'ı Nutsa Buzaladze temsil etmeye hazırlanırken, Nutsa'nın 2015'te O Ses Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı.
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Bu sene 68. kez düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması 7 Mayıs günü İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.
37 ülkenin yarışacağı gecede tüm ülkeler kendilerini temsil edecekleri şarkıcıları açıklamaya başlarken, Gürcistan'ın temsilcisi Nutsa Buzaladze oldu.
26 yaşındaki Tiflis doğumlu Nutsa Buzaladze Eurovision için ülkesini temsil etmeye hazırlanırken bir anda Türkiye'de gündem oldu. Çünkü Nutsa daha önce O Ses Türkiye programına katılmış.
Henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasında yarışan NutsaBuzaladze, yarışmada çapraz düellolara kadar ilerlemiş.
Hadise'nin takımında ilerleyip düellolarda elenen Nutsa daha sonra Amerika'nın en büyük müzik yarışması American Idol'e katılmış ve burada son 12'ye kalarak ismini geniş kitlelere duyurmayı başarmış.
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Tüm dünyada American Idol'deki performanslarıyla anılan Nutsa Buzaladze bakalım ülkesi Gürcistan'ı Eurovision'da nasıl temsil edecek?
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