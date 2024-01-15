Ömer Dizisinde Tahir'in Şükran'ın Üstüne Resmen Kuma Getirmesi İzleyicinin Tepkisine Yol Açtı!
Ömer Dizisinde Tahir'in Şükran'ın Üstüne Resmen Kuma Getirmesi İzleyicinin Tepkisine Yol Açtı!
Ömer dizisinde izleyicinin sabrıyla en çok oynayan karakter (Hakan ile yarışsa bile) kesinlikle Tahir! Karakter gelişimi sıfıra yakın olan Tahir, her hafta yaptıklarıyla ya da sözleriyle izleyenlere ekran başında sinir krizleri geçirtmeye and içmiş görünüyor. Bu kez o kadar sinir bozdu ki bir tokatlama sitesi de ona açılsa asla hayır diyemeyeceğimiz seviyeye geldik!
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Sezonun başında reytingleri bir miktar düşse de son haftalarda toparlama yoluna giden Ömer dizisi, gündemi meşgul eden konulara yer vermesiyle de beğeni topluyor.
Bir süredir Adnan Oktar terör örgütüne yapılan göndermeyle beğeni toplayan dizide Ömer ve Reşat'ın sözleri beğeni toplamıştı.
Ömer ve Reşat bu tarikat için gereken sözleri söylüyor söylemesine de, kızına zarar vermelerine rağmen Tahir aralarına katıldı bile!
Bu da yetmezmiş gibi bir de Vicdan'ı Şükran'ın evine getirmez mi!
Yani Tahir, sen gram akıllanmazsın ama bu yaptıklarının sonu nereye gider bilemiyoruz. Bu yaptıklarının ardından sana da bir tokatlama sitesi açılsa fena olmazdı ya, neyse.
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