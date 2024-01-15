Ömer Dizisinde Tahir'in Şükran'ın Üstüne Resmen Kuma Getirmesi İzleyicinin Tepkisine Yol Açtı!

Ömer dizisinde izleyicinin sabrıyla en çok oynayan karakter (Hakan ile yarışsa bile) kesinlikle Tahir! Karakter gelişimi sıfıra yakın olan Tahir, her hafta yaptıklarıyla ya da sözleriyle izleyenlere ekran başında sinir krizleri geçirtmeye and içmiş görünüyor. Bu kez o kadar sinir bozdu ki bir tokatlama sitesi de ona açılsa asla hayır diyemeyeceğimiz seviyeye geldik!