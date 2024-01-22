Survivor İçin Bursunu Kaybeden Aleyna'nın Eğitim Hayatı İzleyicilerin Diline Düştü
Survivor İçin Bursunu Kaybeden Aleyna'nın Eğitim Hayatı İzleyicilerin Diline Düştü
Survivor 2024 All Star'ın en olaylı konseylerinden birine Aleyna-Pınar kavgası damga vurdu. Pınar'ın Aleyna'dan nefret ettiğini açıklaması üzerine Aleyna'nın hayatını ve eğitimini anlatmasıyla izleyiciler bu durumu diline doladı.
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Olaylarla başlayan Survivor 2024'te her bölüm yepyeni bir kaosla karşılaşmaya henüz alışmışken, ada konseyinde Aleyna ve Pınar arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.
Aralarındaki gerilimi ekran başında hissettiğimiz ikiliden Pınar'ın Aleyna hakkında açık açık 'nefret ediyorum' demesi izleyenleri dumur ederken, Aleyna'nın yaşadığı zorlukları anlatması ortaya bambaşka bir senaryo çıkardı.
Aleyna'nın Survivor'a gelmek için bursunu kaybettiğini açıklaması ve Amerika'da üniversite eğitimi aldığını söylemesine konseyde Pınar ve Poyraz tepki verirken, bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Aleyna'nın bu sözlerine karşılık Poyraz'ın "planörün ne olduğunu bilmiyor" demesi ayrıca tepki çekti.
Aleyna'nın Amerika eğitimini araştıran dikkatli izleyiciler Aleyna ve Pınar'ın eğitim hayatını karşılaştırırlarken, ikili arasındaki bu gergin dinamik sosyal medyaya da yansıdı.
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Öte yandan Pınar'la Aleyna'nın eğitimine tepki veren Poyraz'ın Linkedln profilinde iş deneyimi olarak Acun Medya'da "halka atma, parkur, top atma" alanlarında yetenekli olduğunu belirtmesi apayrı bir şaşkınlık yarattı.
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