Eski Survivor Yarışmacısı Batuhan, Hikmet'le İlgili Yayınlanmayan Detayı Anlattı

Survivor'ın en maharetli yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, ada şartlarına rağmen ev, araba, tekne gibi şeyler yaparak hayatı daha kolay hale getirmişti. Bu konuda yıllar sonra konuşan eski yarışmacılardan Batuhan Karacakaya, Hikmet'in yaptıklarına belediyeden ceza geldiğini anlattı.

KAYNAK: Haberler.com