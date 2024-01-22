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Eski Survivor Yarışmacısı Batuhan, Hikmet'le İlgili Yayınlanmayan Detayı Anlattı

Eski Survivor Yarışmacısı Batuhan, Hikmet'le İlgili Yayınlanmayan Detayı Anlattı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:30

Survivor'ın en maharetli yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, ada şartlarına rağmen ev, araba, tekne gibi şeyler yaparak hayatı daha kolay hale getirmişti. Bu konuda yıllar sonra konuşan eski yarışmacılardan Batuhan Karacakaya, Hikmet'in yaptıklarına belediyeden ceza geldiğini anlattı.

KAYNAK: Haberler.com

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=28ydl...
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Survivor 2019 ve 2022'de yarışmacı olarak yer alan Hikmet Tuğsuz, yarışmadaki yüksek performansının yanı sıra adada yaptığı yeniliklerle de öne çıkıyordu.

Survivor 2019 ve 2022'de yarışmacı olarak yer alan Hikmet Tuğsuz, yarışmadaki yüksek performansının yanı sıra adada yaptığı yeniliklerle de öne çıkıyordu.

Adada kaldığı süre boyunca ev ve tekne yapan Hikmet, araba bile yapmaya kalkmış ama yarışmadan elendiği için yetiştirememişti.

Adada kaldığı süre boyunca ev ve tekne yapan Hikmet, araba bile yapmaya kalkmış ama yarışmadan elendiği için yetiştirememişti.

Adada sık sık balık tutan Hikmet bu tekneyle işleri daha da kolaylaştırırken, o dönem yarışmacı olan Batuhan yıllar sonra o teknenin hikayesini Haberler.com'a anlattı.

Adada sık sık balık tutan Hikmet bu tekneyle işleri daha da kolaylaştırırken, o dönem yarışmacı olan Batuhan yıllar sonra o teknenin hikayesini Haberler.com'a anlattı.

Hikmet'in katamaranının Survivor'ın başına bela olduğunu belirten Batuhan, Dominik Belediyesi tarafından okyanusta görülmesi üzerine ceza geldiğini anlattı.

Hikmet'in katamaranının Survivor'ın başına bela olduğunu belirten Batuhan, Dominik Belediyesi tarafından okyanusta görülmesi üzerine ceza geldiğini anlattı.

"Hikmet Tuğsuz 5. elendi. Bak adam orada ev yaptı, araba yapıyordu vakit yetmedi. Gemi yaptı, adam okyanusa şamandıra kurdu balık tutmak için."

"Hikmet Tuğsuz 5. elendi. Bak adam orada ev yaptı, araba yapıyordu vakit yetmedi. Gemi yaptı, adam okyanusa şamandıra kurdu balık tutmak için."
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"Acun Medya'ya ceza yazdı Dominik Belediyesi siz okyanusa nasıl kaçak yapı kurarsınız diye. Şimdi bu adam Survivor değil mi? Adamı o günden bugüne orada bırak vallahi şehir kurardı."

"Acun Medya'ya ceza yazdı Dominik Belediyesi siz okyanusa nasıl kaçak yapı kurarsınız diye. Şimdi bu adam Survivor değil mi? Adamı o günden bugüne orada bırak vallahi şehir kurardı."

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