Müge Anlı'da 12 Yıl Hapis Cezası Alan Adamın 1 Ay Yatıp Çıkması Herkesi Şoke Etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Osman Tombak cinayetinde 'vur emri' aldığı iddia edilen Osman isimli kişi, programda 12 yıl 6 aylık hapis cezasının 1 aya inmesini anlatınca Müge Anlı dahil herkes şoke oldu.