Müge Anlı'da 12 Yıl Hapis Cezası Alan Adamın 1 Ay Yatıp Çıkması Herkesi Şoke Etti
Müge Anlı'da 12 Yıl Hapis Cezası Alan Adamın 1 Ay Yatıp Çıkması Herkesi Şoke Etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Osman Tombak cinayetinde 'vur emri' aldığı iddia edilen Osman isimli kişi, programda 12 yıl 6 aylık hapis cezasının 1 aya inmesini anlatınca Müge Anlı dahil herkes şoke oldu.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Gökhan Tombak cinayeti işleniyor.
1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldürülen Gökhan Tombak'ın eşi katilin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Muhtar azası Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak katilin bulunması için yayına çıkarken, köy muhtarının Gökhan'ı öldürmesi için Osman isimli bir kişiyle iletişim kurduğu iddiası yayına taşınmıştı.
Osman isimli şahsın 'vur emri' aldığı iddiaları ortalığı karıştırırken, Osman'ın daha önce adam kaçırmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığını söylemesi şüpheleri arttırırken, bu cezanın beklenenden kısa sürmesi herkesi şaşırttı.
12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve 1 ay yatıp çıktıktan sonra cezası biten Osman'ın bu söylediklerine Müge Anlı anlam veremezken, Rahmi Özkan söz konusu durumun meclis kararı olduğunu açıkladı.
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Müge Anlı'nın "12 yıl alan nasıl 1 ay yatıyor?' sorusuna Rahmi Özkan, "Son infaz yasasıyla 10 yılı affettiler. 10 yıldan fazla cezası olanın 10 yılı silindi. Kanun çıktı meclisten." dedi.
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