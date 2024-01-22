Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Hafta Boyunca Yaptığı Goygoyları Derledik
Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Hafta Boyunca Yaptığı Goygoyları Derledik
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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