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Bazısı 5 Kez Katıldı: Survivor 2024 Yarışmacılarının İlk Sezon ve Şimdiki Halleri

Bazısı 5 Kez Katıldı: Survivor 2024 Yarışmacılarının İlk Sezon ve Şimdiki Halleri

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 20:15

Survivor 2024 All Star yarışmacılarının bazıları 2. kez bazıları tam 5. kez yarışmada boy gösterirken, All Star yarışmacılarının katıldıkları ilk sezon ve şimdiki hallerini karşılaştırdık.

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Berna Canbeldek

Berna Canbeldek

Berna Canbeldek Survivor'a 3 kez katıldı. İlk olarak 2014'te katılan Berna şimdi 10 yıl sonra yine yarışmada.

Yiğit Alp Poyraz

Yiğit Alp Poyraz

2021'de finalist olan Poyraz, 3 yıl sonra tekrardan Survivor'da.

Ersin Korkut

Ersin Korkut

Survivor 2020'ye sakatlık nedeniyle veda eden Ersin Korkut 4 yıl sonra tekrardan yarışmada.

Turabi Çamkıran

Turabi Çamkıran

İlk olarak 2014 senesinde Survivor'a katılan Turabi tam 2 kez şampiyon olarak bu rekoru elinde tutuyor.

Sercan Yıldırım

Sercan Yıldırım

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, 2020'nin ardından 4 yıl sonra tekrardan Survivor'a katıldı.

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Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu

Halihazırda en eski yarışmacı olan Hakan Hatipoğlu, 2010 Survivor Kızlar-Erkekler'in ardından tekrardan ekranda.

Yunus Emre Özden

Yunus Emre Özden

2020 yılında Survivor'a katılan Yunus Emre 4 yılın ardından All Star'da yarışıyor.

Gizem Memiç

Gizem Memiç

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler'e katılan Gizem Memiç, 8 yıldan sonra tekrardan yarışmada.

Bozok Gören

Bozok Gören

2013 yarışmacısı Bozok, 11 yıl sonra tekrardan Survivor'da yarışıyor.

Furkan Kızılay

Furkan Kızılay

Survivor 2017'de yarışan Furkan Kızılay, 7 yıl sonra All Star kadrosuyla ekranlara geri döndü.

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Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu

Survivor 2023 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, 1 yılın hemen ardından tekrardan Survivor yarışına geri döndü.

Yasin Obuz

Yasin Obuz

Survivor 2022 yarışmacılarından Yasin Obuz, 2 yılın ardından tekrardan Survivor kadrosunda!

Doğukan Manço

Doğukan Manço

İlk olarak 2013 yılında Survivor'a katılan Doğukan Manço, 11 yıl sonra tekrardan yarışmaya geri dönen isimlerden.

Nagihan Karadere

Nagihan Karadere

Survivor'ın hırs küpü Nagihan Karadere, 2016 Survivor'ı ardından 7 yıl sonra tekrardan yarışmada yer alıyor.

Seda Ocak

Seda Ocak

Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, 5 yıl sonra yarışa geri döndü.

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Damla Can

Damla Can

Survivor'ın favori isimlerinden Damla Can, 2018'in ardından tekrardan Survivor'da yer alıyor.

Pınar Saka

Pınar Saka

Survivor 2017 yarışmacısı Pınar, 2024 kadrosuyla yarışa kaldığı yerden devam ediyor.

Nefise Karatay

Nefise Karatay

2023 şampiyonu Nefise Karatayi, 1 yılın ardından tekrardan Survivor'da yarışıyor.

Begüm Yücetan

Begüm Yücetan

İlk olarak 2012 yılında Survivor'a katılan Begüm Yücetan, 12 yıl sonra All Star kadrosuna dahil oldu.

Nihat Altınkaya

Nihat Altınkaya

Survivor 2012 şampiyonu Nihat Altınkaya, 12 yıl sonra All Star kadrosuyla yarışmaya devam ediyor.

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Merve Aydın

Merve Aydın

Survivor'ı bir türlü bırakamayan Merve Aydın ilk kez 2013 yılı olmaz üzere tam 5 kez Survivor'a katılmış.

Seda Aktuğlu

Seda Aktuğlu

Survivor'ın sempatik yarışmacısı Seda Aktuğlu, 2010 kadrosunda yer alarak en eski yarışmacılardan biri olma unvanını taşıyor.

Özgür Tetik

Özgür Tetik

2023 finalisti Özgür Tetik, 1 yıl sonra yarım kalan şampiyonluk yarışını tamamlamak için Survivor'da.

Sahra Işık

Sahra Işık

Survivor 2014 yarışmacısı Sahra Işık, 10 yıl sonra tekrardan Survivor kadrosunda yer alıyor.

Ogeday Girişken

Ogeday Girişken

Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, tekrardan şampiyon olmak için 7 yıl sonra All Star'da.

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