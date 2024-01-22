Bazısı 5 Kez Katıldı: Survivor 2024 Yarışmacılarının İlk Sezon ve Şimdiki Halleri
Bazısı 5 Kez Katıldı: Survivor 2024 Yarışmacılarının İlk Sezon ve Şimdiki Halleri
Survivor 2024 All Star yarışmacılarının bazıları 2. kez bazıları tam 5. kez yarışmada boy gösterirken, All Star yarışmacılarının katıldıkları ilk sezon ve şimdiki hallerini karşılaştırdık.
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Berna Canbeldek
Yiğit Alp Poyraz
Ersin Korkut
Turabi Çamkıran
Sercan Yıldırım
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Hakan Hatipoğlu
Yunus Emre Özden
Gizem Memiç
Bozok Gören
Furkan Kızılay
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Aleyna Kalaycıoğlu
Yasin Obuz
Doğukan Manço
Nagihan Karadere
Seda Ocak
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Damla Can
Pınar Saka
Nefise Karatay
Begüm Yücetan
Nihat Altınkaya
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Merve Aydın
Seda Aktuğlu
Özgür Tetik
Sahra Işık
Ogeday Girişken
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