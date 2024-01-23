Temizlik Paspasıyla Direk Dansı Yapan Hadise'nin Aniden Yükselişi Dillere Fena Düştü!
Temizlik Paspasıyla Direk Dansı Yapan Hadise'nin Aniden Yükselişi Dillere Fena Düştü!
Her adımı olay olan Hadise, yılbaşı ve doğum günü kutlamasından yeni pozlarını paylaştı! Temizlik paspasıyla aşk yaşadığı fotoğrafından sonra merak uyandıran Hadise'nin dans şovu dillere fena düştü!
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Hadise, ne dese, ne yapsa, ne giyse olay oluyor biliyorsunuz! Sadece şarkıları ve sesiyle değil, sempatik ve flörtöz halleriyle de magazin gündemine sık sık malzeme veriyor!
Özel hayatında bir türlü dikiş tutturamayan fakat yerinde duramadığı için de "aşk kadını" olarak anılan 1 Ocak doğumlu Hadise, hem yılbaşını hem de doğum gününü kutladığı çılgın geceden bir seri fotoğraf paylaşmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde çılgın parti serisine yeni pozlar ekledi 👇
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Yaklaşık bir ay önce yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken temizlik paspaslı fotoğrafının videosu da sonda sürpriz olarak ekliydi seriye!
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Hadise'in temizlik paspasıyla aşk yaşayıp direk dansı yaptığı anları görenler yorum yapmadan duramadı tabii!
Gelin, Hadise'nin şovuna gelen yorumlara beraber bakalım!👇
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