Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!

İlişkide hesap ödeme üzerine söyledikleriyle tepki çeken Aydın şu ifadeleri kullanmıştı: 'Hayatım boyunca erkek arkadaşım, sevgilim, kocam her neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekir tabi ki alırım ama onun haricinde yapılan her şey de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini getirip sokuyorsun. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem. Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne. Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız.'