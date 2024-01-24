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Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!

Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.01.2024 - 16:18

Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yıllardır tartışılan 'hesap ödeme' meselesi üzerine söylediği 'Bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle yemek yemesin' sözleri olay oldu. Şahan Gökbakar, Aydın'ı ti'ye alarak gönderme yapınca ortalık biraz daha karıştı. Buket Aydın bu sefer fena vites yükselterek ünlü komedyenin eşine 'yok artık' dedirten ithamlarda bulundu!

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Eski haber spikeri Buket Aydın son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu şüphesiz ki.

Eski haber spikeri Buket Aydın son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu şüphesiz ki.

Beklenmedik bir sektör değişimiyle güzellik merkezi açan Aydın, sansasyonel açıklamalarla her defasında farklı bir tartışma konusunun fitilini ateşliyor.

Beklenmedik bir sektör değişimiyle güzellik merkezi açan Aydın, sansasyonel açıklamalarla her defasında farklı bir tartışma konusunun fitilini ateşliyor.

Ünlü isim son olarak, uzun yıllardır süren ve ardı arkası kesilmeyen kadın-erkek arasındaki hesap ödeme tartışması üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Ünlü isim son olarak, uzun yıllardır süren ve ardı arkası kesilmeyen kadın-erkek arasındaki hesap ödeme tartışması üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu.

İlişkide hesap ödeme üzerine söyledikleriyle tepki çeken Aydın şu ifadeleri kullanmıştı: 'Hayatım boyunca erkek arkadaşım, sevgilim, kocam her neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekir tabi ki alırım ama onun haricinde yapılan her şey de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini getirip sokuyorsun. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem. Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne. Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız.'

Tüm detayları burada anlatmıştık

Buket Aydın'ın hesap yorumu üzerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan sosyal medyanın gündemine oturan bir taklit videosu geldi.

Buket Aydın'ın hesap yorumu üzerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan sosyal medyanın gündemine oturan bir taklit videosu geldi.

Detaylar:

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Şahan Gökbakar'ın bu videosunun ardından X (Twitter) üzerinden yaptığı bu yorumla tansiyonu bir miktar daha yükseltti.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Şahan Gökbakar'ın bu videosunun ardından X (Twitter) üzerinden yaptığı bu yorumla tansiyonu bir miktar daha yükseltti.
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Ünlü komedyenin bu paylaşımı karşısında çok sinirlenen eski haber spikeri Şahan Gökbakar'ı adeta yerin dibine soktu!

Ünlü komedyenin bu paylaşımı karşısında çok sinirlenen eski haber spikeri Şahan Gökbakar'ı adeta yerin dibine soktu!

Haberin tamamını burada anlattık:

Aydın, bu paylaşımla da hıncını alamamış olacak ki kendisinden yeni bir videolu açıklama geldi. Bu sefer ünlü komedyenin eşini hedef alan Buket Aydın'ın açıklaması herkesi şoke etti.

Aydın, bu paylaşımla da hıncını alamamış olacak ki kendisinden yeni bir videolu açıklama geldi. Bu sefer ünlü komedyenin eşini hedef alan Buket Aydın'ın açıklaması herkesi şoke etti.

"Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar güzelmez!"

"Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar güzelmez!"

"Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye."

"Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye."

Buket Aydın'ın videosunu buradan da izleyebilirsiniz:

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""Kimlere Çaktın" yeni singılımız müzik marketlerde.😂😂 Tüm iftiralara cevap veriyorum..." diyerek Buket Aydın'ın bu videosuna yanıt verdi!

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