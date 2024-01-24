Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!
Şahan Gökbakar Kendisini Tiye Alınca Deliren Buket Aydın, Aile Meselelerine Dil Uzatmaya Karar Verdi!
Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yıllardır tartışılan 'hesap ödeme' meselesi üzerine söylediği 'Bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle yemek yemesin' sözleri olay oldu. Şahan Gökbakar, Aydın'ı ti'ye alarak gönderme yapınca ortalık biraz daha karıştı. Buket Aydın bu sefer fena vites yükselterek ünlü komedyenin eşine 'yok artık' dedirten ithamlarda bulundu!
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Eski haber spikeri Buket Aydın son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu şüphesiz ki.
Beklenmedik bir sektör değişimiyle güzellik merkezi açan Aydın, sansasyonel açıklamalarla her defasında farklı bir tartışma konusunun fitilini ateşliyor.
Ünlü isim son olarak, uzun yıllardır süren ve ardı arkası kesilmeyen kadın-erkek arasındaki hesap ödeme tartışması üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Buket Aydın'ın hesap yorumu üzerine ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan sosyal medyanın gündemine oturan bir taklit videosu geldi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Şahan Gökbakar'ın bu videosunun ardından X (Twitter) üzerinden yaptığı bu yorumla tansiyonu bir miktar daha yükseltti.
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Ünlü komedyenin bu paylaşımı karşısında çok sinirlenen eski haber spikeri Şahan Gökbakar'ı adeta yerin dibine soktu!
Aydın, bu paylaşımla da hıncını alamamış olacak ki kendisinden yeni bir videolu açıklama geldi. Bu sefer ünlü komedyenin eşini hedef alan Buket Aydın'ın açıklaması herkesi şoke etti.
"Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar güzelmez!"
"Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' diye."
Buket Aydın'ın videosunu buradan da izleyebilirsiniz:
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""Kimlere Çaktın" yeni singılımız müzik marketlerde.😂😂 Tüm iftiralara cevap veriyorum..." diyerek Buket Aydın'ın bu videosuna yanıt verdi!
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