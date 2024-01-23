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Buket Aydın'ın "Hesabı Erkek Öder" Açıklaması Şahan Gökbakar'ın Çok Fena Diline Düştü

Buket Aydın'ın "Hesabı Erkek Öder" Açıklaması Şahan Gökbakar'ın Çok Fena Diline Düştü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.01.2024 - 17:18

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Aydın'ın 'Hesabı erkek öder' açıklamasından sonra Şahan Gökbakar, Aydın'la dalga geçtiği videoyu paylaşınca olanlar oldu.

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Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Aydın geçtiğimiz gün erkek arkadaşlarına hediye almadığını ve hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini şu sözlerle açıklamıştı:

Aydın geçtiğimiz gün erkek arkadaşlarına hediye almadığını ve hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini şu sözlerle açıklamıştı:

'Hayatım boyunca erkek arkadaşım, sevgilim, kocam her neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekir tabi ki alırım ama onun haricinde yapılan her şey de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini getirip sokuyorsun. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem. Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne. Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız.'

Bu açıklamadan sonra Özgür Demirtaş şöyle bir tweet paylaşım tartışmayı iyice alevlendirmişti.

Bu açıklamadan sonra Özgür Demirtaş şöyle bir tweet paylaşım tartışmayı iyice alevlendirmişti.

Buket Aydın'ın hesap açıklamasına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan geldi. Ünlü komedyenin Buket Aydın'ı tiye aldığı videosu işte burada 👇

Bakalım Buket Aydın, Şahan'ın bu videosuyla ilgili ne söyleyecek?

Bakalım Buket Aydın, Şahan'ın bu videosuyla ilgili ne söyleyecek?

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