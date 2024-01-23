Buket Aydın'ın "Hesabı Erkek Öder" Açıklaması Şahan Gökbakar'ın Çok Fena Diline Düştü
Buket Aydın'ın "Hesabı Erkek Öder" Açıklaması Şahan Gökbakar'ın Çok Fena Diline Düştü
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Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
Aydın geçtiğimiz gün erkek arkadaşlarına hediye almadığını ve hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini şu sözlerle açıklamıştı:
Bu açıklamadan sonra Özgür Demirtaş şöyle bir tweet paylaşım tartışmayı iyice alevlendirmişti.
Bakalım Buket Aydın, Şahan'ın bu videosuyla ilgili ne söyleyecek?
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