Amcasının Tecavüzüne Uğradıktan Sonra Kocasının Geneleve Sattığı Ayşe Tükrükçü'nün İnanılmaz Hikayesi

Genelevden çıkması için Emniyet 'Düğün yapacaksın, bunu da videoya çekeceksin' demiş. Keşke o kadar kolay olsa... Ayşe'nin kendisine borç olarak çıkartılan sigorta parası, işçi parası, yemek parası, kuaför parası, vekil parası, yakıt parası, su parası, elektrik parasını ödemesi gerekmiş. Bunun için de tam 700 erkekle daha birlikte olması gerekmiş.