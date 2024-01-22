Amcasının Tecavüzüne Uğradıktan Sonra Kocasının Geneleve Sattığı Ayşe Tükrükçü'nün İnanılmaz Hikayesi
Amcasının Tecavüzüne Uğradıktan Sonra Kocasının Geneleve Sattığı Ayşe Tükrükçü'nün İnanılmaz Hikayesi
Etrafınıza şöyle bir bakın... İnsanların hangi hikayeleri sizi derinden etkiledi? Belki bu zamana kadar duyduklarınızı çoktan unuttunuz ama Ayşe Tükrükçü'nin hikayesini unutmanız mümkün değil. Bir insan bunları nasıl yaşar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazmetmesi zor bir hikaye onunki. Ne Müge Anlı'da seyrettiğiniz olaylara benziyor ne de milyon seyredilmiş Türk filmlerine. Hazırsanız Ayşe Tükrükçü'nün insanı kahreden hayat hikayesine bir bakalım...
Antepli bir ailenin iki küçük kızından biri. Aile Antepli ama kendileri Almanya'da, çocuklar ise Antep'te babannenin yanında. Bir süre sonra aile Ayşe'yi yanına alıyor ve Ayşe için aile içi şiddete tanık olduğu, mutsuz bir dünya yeni başlıyor. Baba "yemeğin tuzu yok" diye anneyi dövüyor, anne de hırsını almak için çocukları dövüyor...
Amca, kendi kızını ve yeğeni Ayşe'yi babaannenin yanından alıp Antalya'ya tatile götürüyor.
Amca "konuşursan seni öldürürüm" dediği için Ayşe hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. Bu sırada baba Ayşe'yi Almanya'ya götürmek için memlekete geliyor ama olaylardan hiçbir şekilde haberdar değil.
Yetiştirme yurdu süreci Ayşe'nin en huzurlu olduğu zamanlar; baba şiddeti yok, tecavüzcü amca yok... 11 yaşına kadar başına gelenleri anlatmaya cesaret edemiyor Ayşe. Ta bi bacaklarının arasından kan geldiğinde "Ali Rıza yaptığında da böyle oldu" diye çığlık atıncaya kadar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurttan 16 yaşında ayrılmak zorunda kalınca ailesinin yanına mecburi bir dönüş yapıyor. Bu sırada kuzeni Şengül "Evet, babam sana tecavüz etti biliyorum" diyor. Bu ailedeki ilk itiraf. Fakat değişen hiçbir şey olmuyor...
Bir avukatın yanında çalışmaya başlıyor yeni dünyası için. Fakat Ayşe'nin kafasında düşündüğü o sıcak, şefkatli dünya hayali Bahri ile tanışınca yerle yeksan oluyor.
Kocası diye güvendiği adam tarafından Mersin Genelevine satılan Ayşe kaçmak istese de kaçamıyor. 365 gün çalışmak zorunda bırakılıyor üstelik. Regl olduğunda bile tamponla kanı durdurulup çalıştırılıyor.
Üstünde kalp krizi geçiren amcadan, 16 yaşındaki çocuğa kadar herkese hizmet veriyor Ayşe. Bir kadın, o haldeki bir erkekle yatmaz, yatamaz! Yüreği kaldırmaz. Ama erkekler yatabiliyor. Adam geliyor seninle yatıyor. Sonra, “Kızım, sen niye orospu oldun?” diyor. “Kızım” diyor, çünkü kızı yaşındayım.' diyor.
Kendisine aşık olan bir müşterisi Ayşe'ye evlenme teklif etmiş ama genelevden çıkmak o kadar kolay değil. Adamın zaten beş kuruş parası yok ama çıkmak için de para lazım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii bu evlilik "sen genelevden çıktın" baskısı sebebiyle uzun sürmemiş. İyice evsiz barksız kalan Ayşe, hastanelerin acil servislerinde yatıp lokantaların çöplerinden beslenmiş bir süre; sokaklarda yaşamış...
"Kimsesizin halinden kimsesiz anlar" diye geceleri sokakta yatanların baş ucuna sıcak çorbalar bırakan Ayşe Abla, şimdi kocaman bir gönüllü hareketin kahramanı.
Gönüllülerin en birliğiyle oluşturduğu "Hayata Sarıl" lokantası, kimsesizler ve evsizler için ücretsiz sıcak çorbalar pişiriyor. Her ay ünlü bir şef gelip lokanta menüsüne katkıda bulunuyor üstelik.
Ayşe Abla kendi başına gücün, savaşın, başarının, insanlığın örneği. Onca acıdan sonra içinde hiç kaybetmediği şefkat, şimdilerde başka birilerine ilaç oluyor. Çok yaşa sen Ayşe Tükrükçü!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda