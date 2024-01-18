Bir Yoğun Bakım Hemşiresinin Kanser Hastasıyla Yaşadığı Anıyı Okuyunca Göz Yaşlarınız Sel Olacak
Bir Yoğun Bakım Hemşiresinin Kanser Hastasıyla Yaşadığı Anıyı Okuyunca Göz Yaşlarınız Sel Olacak
Hastaneler çoğu kişilerin en ağır anıları yaşadığı yerler. Bir yoğun bakım hemşiresinin kanser hastasıyla yaşadığı bu anı ise gerçekten çok ağır. Hikayenin sonunda göz yaşlarınızı tutmanız neredeyse imkansız...
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Eğer işin ucunda bebek sevinci gibi bir mutluluk yoksa kim ister ki hastaneye gitmeyi? İyileşmeye giden o umut dolu sürecin yanında bir de acılar, dertler yaşanır farklı hikayelerde.
Hele ki yolunuz yoğun bakıma düşmeyegörsün! Sabır sınavıdır, umut etmektir, el açıp yalvarmaktır yoğun bakım servisleri...
Hastaların yanısıra yoğun bakımda çalışan sağlık emekçilerinin işi de hiç kolay. Bu örneklerden biri de yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Samet Korkmaz. Kendisi öyle bir hikaye anlattı ki, sonuna geldiğiniz zaman göz yaşlarınızı tutmanız mümkün değil.
Her şey Twitter'daki "Beyaz Önlük Dayanışması" isimli hesabın şu soruyu sormasıyla başladı 👇
Ve Samet Korkmaz anlatmaya başladı...
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Yasin kardeşimizin yattığı yer nur olsun... Samet Korkmaz gibi tüm sağlık emekçilerine, hastalarımız adına minnetlerimizi sunuyoruz.
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