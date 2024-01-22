Özgür Demirtaş Yine Rahat Durmadı, Buket Aydın’a ‘Kredi Kartı’ Göndermesi Yaptı!

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasındaki ‘kredi kartı’ diyaloğu yeniden alevlendi. Buket Aydın’ın katıldığı bir programda yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.

Ve bu çok konuşulan açıklamalara Özgür Demirtaş’tan ‘beklenen’ kredi kartı mesajla ‘ince’ bir cevap geldi.