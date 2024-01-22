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Özgür Demirtaş Yine Rahat Durmadı, Buket Aydın’a ‘Kredi Kartı’ Göndermesi Yaptı!

Özgür Demirtaş Yine Rahat Durmadı, Buket Aydın’a ‘Kredi Kartı’ Göndermesi Yaptı!

Kredi Kartı özgür demirtaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.01.2024 - 21:29

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasındaki ‘kredi kartı’ diyaloğu yeniden alevlendi. Buket Aydın’ın katıldığı bir programda yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu. 

Ve bu çok konuşulan açıklamalara Özgür Demirtaş’tan ‘beklenen’ kredi kartı mesajla ‘ince’ bir cevap geldi. 

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Ekonomist Özgür Demirtaş, Ağustos ayında sosyal medya hesabından bir Mykonos’taki bir partiden video paylaşmıştı.

Bu paylaşımı gören gazeteci Buket Aydın da Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak 'Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde' demişti.

Bu paylaşımı gören gazeteci Buket Aydın da Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak 'Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde' demişti.

Özgür Demirtaş da Buket Aydın'a "Kredi kartım bana ait" cevabını verince ortalık epey bir karışmıştı.

Özgür Demirtaş da Buket Aydın'a "Kredi kartım bana ait" cevabını verince ortalık epey bir karışmıştı.

Şimdi ise İlişkiler üzerine tüm düşüncelerini açıklıkla dile getiren Buket Aydın, yıllardır tartışması yapılan 'hesap ödeme' meselesine de değindi.

Şimdi ise İlişkiler üzerine tüm düşüncelerini açıklıkla dile getiren Buket Aydın, yıllardır tartışması yapılan 'hesap ödeme' meselesine de değindi.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.
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Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.

Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.

Ve bu açıklamalara ‘füze’ gibi bir cevap tabii ki Özgür Demirtaş’tan geldi.

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