Aşk Adamı İdo Tatlıses İkizlere Yeni Doğum Yapan Eşi Yasemin Şefkatli'ye Doğum Günü Mesajıyla Kalpleri Eritti

'Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. 🎂💖'