Aşk Adamı İdo Tatlıses İkizlere Yeni Doğum Yapan Eşi Yasemin Şefkatli'ye Doğum Günü Mesajıyla Kalpleri Eritti
Aşk Adamı İdo Tatlıses İkizlere Yeni Doğum Yapan Eşi Yasemin Şefkatli'ye Doğum Günü Mesajıyla Kalpleri Eritti
2021'de evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde minik ikizlerini kucağına aldı! İdo Tatlıses, eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla tam bir aşk adamı olduğunu yeniden kanıtladı!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğlu İdo Tatlıses, babası gibi şarkıcılık kariyerine yöneldikten sonra şarkılarıyla olduğu kadar dünyalar güzeli sevgilisi Yasemin Şefkatli'yle de sık sık gündeme gelmeye başladı.
2017'de aşk yaşamaya başlayan ikili 2021'de evlendi ve o günden beri de gündemden hemen hemen hiç düşmedi!
Karısına tapan kocalardan biri olduğunu zaman içerisinde ilmek ilmek örerek hepimize kanıtlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, kısacık bir zamanda sosyal medyanın en sevilen ve aynı zamanda da imrenilen çiftlerinden biri haline geldi.
Bir de geçtiğimiz aylarda "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿🫶🏻" notuyla bir değil iki bebek beklediklerini açıklayınca bütün gözler onların tatlı mı tatlı hamilelik sürecine çevrildi.
Önce bebeklerin ikisinin de erkek olduğunu ve isimlerini de dedelerinden alacaklarını öğrendik!
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Hamileliği boyunca samimi paylaşımlarda bulunan Yasemin Şefkatli Tatlıses, aşağıda gördüğünüz paylaşımı yaptıktan bir gün sonra doğum yaptı 🧿
22 Ocak'ta doğan ikizler, magazin dünyasına ilk pozlarını babalarının kucağında verdi! İdo Tatlıses'in bebeklerle paylaşımı sayesinde bebeklerin ikinci isimleri olduğunu da öğrendik: İbrahim Ayel ve Sinan Emir!
Geçtiğimiz saatlerde ise aynı pozun anneyle versiyonu geldi! Aşk adamı İdo, bugün doğum günü olan güzel eşinin doğum gününü sürprizli pozlar ve "koca gibi koca" dedirten bir mesajla kutladı:
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