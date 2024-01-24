Torunları İbrahim ve Sinan'a Kavuşan İbrahim Tatlıses Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Kime Benziyorlar?
Torunları İbrahim ve Sinan'a Kavuşan İbrahim Tatlıses Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Kime Benziyorlar?
Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/ibrah...
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, ikiz çocuklarına babalarının ismini verdi. CNN Türk'ün haberine göre, torunları İbrahim ve Sinan'ı ziyaret eden İbrahim Tatlıses, torunlarının kime benzediğini açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.
Daha sonra da bu sevilen çiftten ikiz bebek müjdesi geldi!
Aslında bakarsanız, Tatlıses'in torunlarının müjdesini ilk olarak İbrahim Tatlıses'ten duymuştuk.
Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yasemin Tatlıses, ikiz bebeklerine babalarının adlarını vereceklerini duyurmuştu.
Bir süredir yolunu beklediğimiz ikiz bebekler, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
CNN Türk'ün haberine göre, İbrahim Tatlıses de torunlarını hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Tabii İbrahim Tatlıses'e torunların kime benzediği de soruldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
kime benziyor? skime macun .. "a life time" kıro olacağı kesin