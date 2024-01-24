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Torunları İbrahim ve Sinan'a Kavuşan İbrahim Tatlıses Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Kime Benziyorlar?

Torunları İbrahim ve Sinan'a Kavuşan İbrahim Tatlıses Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Kime Benziyorlar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 10:53

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, ikiz çocuklarına babalarının ismini verdi. CNN Türk'ün haberine göre, torunları İbrahim ve Sinan'ı ziyaret eden İbrahim Tatlıses, torunlarının kime benzediğini açıkladı!

Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/ibrah...
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

Henüz sevgililik dönemlerinde magazin gündeminde yakından takip edilen çift, daha sonra da gündemimizden düşmedi. Gerek verdikleri romantik pozlar, gerek aşk dolu paylaşımlarını konuştuk.

Daha sonra da bu sevilen çiftten ikiz bebek müjdesi geldi!

Daha sonra da bu sevilen çiftten ikiz bebek müjdesi geldi!

Yasemin Şefkatli Tatlıses, hamileliğini bu fotoğrafla duyurmuş, 'Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor' notunu düşmüştü.

Aslında bakarsanız, Tatlıses'in torunlarının müjdesini ilk olarak İbrahim Tatlıses'ten duymuştuk.

Aslında bakarsanız, Tatlıses'in torunlarının müjdesini ilk olarak İbrahim Tatlıses'ten duymuştuk.

İbrahim Tatlıses'in İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bir bebek beklediğini duyurması herkesi şaşırtmıştı. Daha sonra çift de müjdeyi vermiş, babalarının bu açıklaması hakkında da yorum yapmışlardı.

Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yasemin Tatlıses, ikiz bebeklerine babalarının adlarını vereceklerini duyurmuştu.

Hamilelik döneminde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yasemin Tatlıses, ikiz bebeklerine babalarının adlarını vereceklerini duyurmuştu.

Bir süredir yolunu beklediğimiz ikiz bebekler, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi!

Bir süredir yolunu beklediğimiz ikiz bebekler, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi!

Çiftin yakın arkadaşları müjdeli haberi duyururken, çocukların adlarının ise İbrahim Ayel ve Sinan Emir olduğunu görmüş olduk. 

İdo Tatlıses'in heyecanına ise diyecek yoktu doğrusu!

Çok geçmeden çiftimizden de beklenen paylaşım geldi;

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CNN Türk'ün haberine göre, İbrahim Tatlıses de torunlarını hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'ün haberine göre, İbrahim Tatlıses de torunlarını hastanede ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Annenin ve bebeklerin durumunun iyi olduğunu açıklayan Tatlıses, 'Allah herkesin evladını bağışlasın. Herkesin torunlarını bağışlasın. Çok mutluyuz, huzurluyuz' ifadelerine yer verdi.

Tabii İbrahim Tatlıses'e torunların kime benzediği de soruldu!

Tabii İbrahim Tatlıses'e torunların kime benzediği de soruldu!

CNN Türk'ün aktardığına göre bebeklerin kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses, 'Bebekler bana benziyor genlerden dolayı. Ama annesine benzeseydi sevinecektim. Annesi mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay' dedi.

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kime benziyor? skime macun .. "a life time" kıro olacağı kesin