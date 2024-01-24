Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sevgilisi Survivor Poyraz Hakkında Konuştu!
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil Sevgilisi Survivor Poyraz Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-T3V_...
Oya Çınar'ın YouTube'da yayınladığı Oyalamacalar isimli programa katılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı sevgilisi Poyraz hakkında konuştu.
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Nergis Kumbasar ve Mehmet ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, şu sıralar yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Oya Çınar'ın YouTube'da yayınladığı Oyalamacalar isimli programının konuğu olan Yasmin Erbil, babası hakkında konuşmuştu.
"Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak." diyen Yasmin Erbil, "Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." sözleriyle dikkat çekmişti.
Yine aynı programda Yasmin Erbil, bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı ve şu sıralar Survivor'da mücadele veren sevgilisi Poyraz hakkında konuştu.
Yasmin Erbil, "O beni tavladı. Spor salonunda tanıştık. Ben zaten Survivor’dayken onu çok beğeniyordum aslında ama o gelip beni tavladı. Karakterini de çok beğeniyordum. Beni çok güzel seviyor bence ve bunu çok güzel gösteriyor, saklamıyor" dedi.
"O sanki babamdaki eksikleri dolduruyor. Çok küçük ayrıntılarımı bile biliyor. Beni tanımak için çaba gösteriyor. İlk 2-3 ay saklama kafasındaydım. Sonra ‘Ben bu kadar yoğun bir aşk yaşamamıştım. Neden saklıyorum?’ dedim." ifadelerini kullandı.
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