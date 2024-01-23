Yasmin "Babalık Görmedim" Demişti: Kendinden Küçük Sevgililer Yapan Mehmet Ali Erbil Kızına Yanıt Verdi
Yasmin "Babalık Görmedim" Demişti: Kendinden Küçük Sevgililer Yapan Mehmet Ali Erbil Kızına Yanıt Verdi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Oyunculuk kariyerini uzun bir süredir rafa kaldırmış olan Mehmet Ali Erbil bu ara sadece TikTok yayınları ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Yasmin Erbil, babası Mali'nin kendisinden yaşça çok küçük kadınlarla sevgili olması hakkında 'babalık görmedim' demişti. Mehmet Ali Erbil, Hakan Ural aracılığıyla ilk kez kızına yanıt verdi! Detayları görelim...
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Birçok dizi ve filmde rol alan Mehmet Ali Erbil sunuculuğunu üstlediği yarışma programlarıyla akıllarımıza kazınmış bir isim.
Ancak kendisi uzun zamandır herhangi bir projeyle değil, ülkemizde hızla popülerleşen platform TikTok'ta yaptığı bi' garip paylaşımlarla görüyoruz.
Sadece sosyal medya paylaşımları da gündeme getirmiyor Mali'yi... Çalkantılı özel hayatı ve "pes" dedirten türdeki açıklamalarıyla da adından söz ettiriyor.
Kendisinden yaşça epey küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir ayrıl bir barış ilişki götüren Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün Özlem Esra Ada'nın sunduğu "Pembe Masa" programına konuk oldu.
Genç sevgilisiyle çalkantılı bir aşk yaşan eski sunucunun "Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar" sözleri olay yaratmıştı.
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Tabii bu paylaşımlar ve aşk haberlerinin ardından gözler Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'e çevrildi.
Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Oyalamacalar programına katılmış ve babasının neredeyse kendisiyle yaşıt genç kızlarla sevgili olmasına değinmişti.
Mehmet Ali Erbil, kızının babalık isyanı hakkında yeni bir açıklamada bulunarak Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural'ın aracılığıyla kızına yanıt verdi.
Kızına sitem eden Erbil "Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum." dedi.
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