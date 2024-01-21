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Mehmet Ali Erbil'in Kendinden de Küçüklerle Sevgili Olmasına Dayanamayan Yasmin Erbil'den "Babalık" Yorumu

Mehmet Ali Erbil'in Kendinden de Küçüklerle Sevgili Olmasına Dayanamayan Yasmin Erbil'den "Babalık" Yorumu

Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 12:46

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Oyalamacalar programının konuğu oldu. Son dönemde magazinde yaptığı açıklamalar ve ilişkileriyle gündeme gelen babası hakkında gelen sorulara açık yüreklilikle cevap veren Yasmin Erbil, kendisi için de 'Babalık gördüğümü düşünmüyorum' dedi.

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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın tanınan ve takip edilen isimlerinden biri.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın tanınan ve takip edilen isimlerinden biri.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Erbil, 323 bin takipçili hesabında paylaşım yapmayı sürdürüyor. Fenomen olmasının yanı sıra anne ve babasının da ünlü isimler olması, Erbil'in hayatını oldukça merak edilir kılıyor.

Biliyorsunuz aynı zamanda sevgilisi de yakından tanıdığımız ve takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi.

Biliyorsunuz aynı zamanda sevgilisi de yakından tanıdığımız ve takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi.

Kendisi Survivor'dan tanıdığımız Poyraz Yiğit. 2021 sezonunda gönüllüler takımında finale kadar yükselen Poyraz Yiğit, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Yasmin Erbil ve Poyraz Yiğit ikilisinin ilişkisi dolu dizgin sürmeye devam ediyorken, eski Survivor'ı bu yıl yeniden ekranda göreceğimizi öğrendik.

Yasmin Erbil ve Poyraz Yiğit ikilisinin ilişkisi dolu dizgin sürmeye devam ediyorken, eski Survivor'ı bu yıl yeniden ekranda göreceğimizi öğrendik.

Sevgilisini büyük desteklerle Survivor 2024 All Star'a gönderen Yasmin Erbil, hakkında magazinde ve sosyal medyada konuşulanları da takip ettiğini göstermekten çekinmiyor.

Programın yayınlanan bölümlerinin ardından Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in açıklamasını sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Programın yayınlanan bölümlerinin ardından Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in açıklamasını sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Kendisi yalnızca ilişkisiyle değil, babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili de gündeme geliyor ve konuşuluyor bildiğiniz gibi.

Kendisi yalnızca ilişkisiyle değil, babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili de gündeme geliyor ve konuşuluyor bildiğiniz gibi.

Oya Çınar'ın YouTube'da yayınladığı Oyalamacalar isimli programının konuğu olan Yasmin Erbil, babası hakkında gelen tüm sorulara büyük bir açık yüreklilikle cevap veriyor.

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28 yaşındaki Yasmin Erbil "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna aksi yönde cevap veriyor.

28 yaşındaki Yasmin Erbil "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna aksi yönde cevap veriyor.

Diğer yandan 'Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum.' diyor.

Mehmet Ali Erbil hakkında yapılan yorumların ardından "Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusuna karşın "Devam ediyor." cevabını veren Yasmin Erbil, kendisine yaptığı babalığı da eleştirdi.

Mehmet Ali Erbil hakkında yapılan yorumların ardından "Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusuna karşın "Devam ediyor." cevabını veren Yasmin Erbil, kendisine yaptığı babalığı da eleştirdi.

'Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak.'

Konu yaşça kendinden küçük isimlerle aşk yaşamasına gelince açık yüreklilikle bu konudan rahatsız olduğunu dile getiriyor.

Konu yaşça kendinden küçük isimlerle aşk yaşamasına gelince açık yüreklilikle bu konudan rahatsız olduğunu dile getiriyor.

'Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem.'

Biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil çalkantılı bir ayrılık süreci yaşadığı Gülseren Ceylan ile yeniden barıştığını duyurmuştu.

Biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil çalkantılı bir ayrılık süreci yaşadığı Gülseren Ceylan ile yeniden barıştığını duyurmuştu.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den 2 yaş küçük.

Babası gibi insanlardan hoşlanmadığını ve uzak durduğunu dile getiren Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sevgilileri hakkında "Benden küçük olduğunu duyunca rahatsız ediyor." dedi.

Babası gibi insanlardan hoşlanmadığını ve uzak durduğunu dile getiren Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sevgilileri hakkında "Benden küçük olduğunu duyunca rahatsız ediyor." dedi.

'Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor.'

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