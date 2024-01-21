Mehmet Ali Erbil'in Kendinden de Küçüklerle Sevgili Olmasına Dayanamayan Yasmin Erbil'den "Babalık" Yorumu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Oyalamacalar programının konuğu oldu. Son dönemde magazinde yaptığı açıklamalar ve ilişkileriyle gündeme gelen babası hakkında gelen sorulara açık yüreklilikle cevap veren Yasmin Erbil, kendisi için de 'Babalık gördüğümü düşünmüyorum' dedi.