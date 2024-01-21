Mehmet Ali Erbil'in Kendinden de Küçüklerle Sevgili Olmasına Dayanamayan Yasmin Erbil'den "Babalık" Yorumu
Mehmet Ali Erbil'in Kendinden de Küçüklerle Sevgili Olmasına Dayanamayan Yasmin Erbil'den "Babalık" Yorumu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Oyalamacalar programının konuğu oldu. Son dönemde magazinde yaptığı açıklamalar ve ilişkileriyle gündeme gelen babası hakkında gelen sorulara açık yüreklilikle cevap veren Yasmin Erbil, kendisi için de 'Babalık gördüğümü düşünmüyorum' dedi.
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın tanınan ve takip edilen isimlerinden biri.
Biliyorsunuz aynı zamanda sevgilisi de yakından tanıdığımız ve takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi.
Yasmin Erbil ve Poyraz Yiğit ikilisinin ilişkisi dolu dizgin sürmeye devam ediyorken, eski Survivor'ı bu yıl yeniden ekranda göreceğimizi öğrendik.
Programın yayınlanan bölümlerinin ardından Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında çıkan haberlere sinirlenen Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in açıklamasını sosyal medya hesabında yayınlamıştı.
Kendisi yalnızca ilişkisiyle değil, babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili de gündeme geliyor ve konuşuluyor bildiğiniz gibi.
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28 yaşındaki Yasmin Erbil "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna aksi yönde cevap veriyor.
Mehmet Ali Erbil hakkında yapılan yorumların ardından "Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusuna karşın "Devam ediyor." cevabını veren Yasmin Erbil, kendisine yaptığı babalığı da eleştirdi.
Konu yaşça kendinden küçük isimlerle aşk yaşamasına gelince açık yüreklilikle bu konudan rahatsız olduğunu dile getiriyor.
Biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil çalkantılı bir ayrılık süreci yaşadığı Gülseren Ceylan ile yeniden barıştığını duyurmuştu.
Babası gibi insanlardan hoşlanmadığını ve uzak durduğunu dile getiren Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sevgilileri hakkında "Benden küçük olduğunu duyunca rahatsız ediyor." dedi.
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