Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar
Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar
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2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat'ın oyunculuk kariyerine başlamasındaki en büyük kapısı burası olmuştu.
Ardından kendisinin ilk oyunculuk deneyimi o dönemlerin en popüler dizisi Medcezir ile olmuştu.
Daha sonra pek çok dizide rol alsa da yıldızının esas parladığı yapım Söz olmuştu.
Askeri bir dizide oynamanın ne denli zor olduğunu ve kendisini yıprattığını dile getiren Pusat, romantik komedilere ve dramlara yönelmişti.
Hatta dizideki partneri Furkan Andıç'la da asla itiraf etmedikleri bir aşka yelken açtılar.
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Ünlü oyuncu şimdilerde ekranları kasıp kavuran Teşkilat dizisinin Neslihan'ı olarak karşımıza çıkıyor.
Her ne kadar ciddi bir role bürünmüş olsa da gerçek hayatında eğlenmeyi ne kadar sevdiğini bildiğimiz ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları bize bunu bir kez daha gösteriyor.
Geçtiğimiz akşam şarkıcı arkadaşı Emir Yargın'ın sahne aldığı gecede kendini tutamayan Aybüke Pusat sahneye atlamış..
Şarkı eşliğinde eğlenen ve dans eden ünlü oyuncu kameralara yansıyan halini paylaşarak "Eyvah benim hallere bak!" diye kendisi de şaşırmış.
Oldukça güzel eğlendiği her halinden belli!
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