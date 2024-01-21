Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar

Dört yıldır birlikte olan ve birlikte görüntülenen çift ilişkileri olduğunu hiçbir zaman itiraf etmedi. Fakat hayranları tarafından objektiflere yakalanmaya devam ediyorlar. Dizinin ardından bu çiftin birlikte olması elbette takipçilerini de son derece heyecanlandırmıştı.