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Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar

Teşkilat'ın Ciddi Kadını Aybüke Pusat'ın Yarınlar Yokmuşçasına Dans Ettiği Aşırı Eğlenceli Anlar

Teşkilat
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 09:47

Şimdilerde Teşkilat dizisinin Neslihan'ı olarak karşımıza çıkan Aybüke Pusat, sosyal medyanın oldukça sevilen isimlerinden bir tanesi. 3,7 milyon takipçili Instagram hesabında, arkadaşı Emir Yargın'ın konserinde dans ettiği anları paylaşan Aybüke Pusat 'Eyvah benim hallere bak' dedi.

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2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat'ın oyunculuk kariyerine başlamasındaki en büyük kapısı burası olmuştu.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat'ın oyunculuk kariyerine başlamasındaki en büyük kapısı burası olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan Pusat, çocukluğundan beri uğraştığı baleyi kalçasından sakatlanması sebebiyle bırakmıştı.

Ardından kendisinin ilk oyunculuk deneyimi o dönemlerin en popüler dizisi Medcezir ile olmuştu.

Ardından kendisinin ilk oyunculuk deneyimi o dönemlerin en popüler dizisi Medcezir ile olmuştu.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Hazar Ergüçlü, Barış Falay, Mine Tugay, Taner Ölmez ve daha sayamayacağımız pek çok ismin bir araya geldiği efsane kadroya Elif Denizer olarak dahil olmuştu Pusat.

Daha sonra pek çok dizide rol alsa da yıldızının esas parladığı yapım Söz olmuştu.

Daha sonra pek çok dizide rol alsa da yıldızının esas parladığı yapım Söz olmuştu.

Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Mehmet Özgür ve daha pek çok ismin bir araya geldiği Söz dizisi yine yayınlandığı döneme damgasını vuran işler arasındaydı. Aybüke Pusat da başrol oyuncularından Doktor Bahar Kutlu'ya hayat veriyordu.

Askeri bir dizide oynamanın ne denli zor olduğunu ve kendisini yıprattığını dile getiren Pusat, romantik komedilere ve dramlara yönelmişti.

Askeri bir dizide oynamanın ne denli zor olduğunu ve kendisini yıprattığını dile getiren Pusat, romantik komedilere ve dramlara yönelmişti.

Söz'ün ardından Şahin Tepesi'nde rol alan Pusat, Her Yerde Sen isimli romantik komedi dizisiyle aslında yepyeni bir yönünü göstermiş oldu.

Hatta dizideki partneri Furkan Andıç'la da asla itiraf etmedikleri bir aşka yelken açtılar.

Hatta dizideki partneri Furkan Andıç'la da asla itiraf etmedikleri bir aşka yelken açtılar.

Dört yıldır birlikte olan ve birlikte görüntülenen çift ilişkileri olduğunu hiçbir zaman itiraf etmedi. Fakat hayranları tarafından objektiflere yakalanmaya devam ediyorlar. Dizinin ardından bu çiftin birlikte olması elbette takipçilerini de son derece heyecanlandırmıştı.

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Ünlü oyuncu şimdilerde ekranları kasıp kavuran Teşkilat dizisinin Neslihan'ı olarak karşımıza çıkıyor.

Ünlü oyuncu şimdilerde ekranları kasıp kavuran Teşkilat dizisinin Neslihan'ı olarak karşımıza çıkıyor.

Dördüncü sezonda yepyeni bir hikaye ve yepyeni bir kadro ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat, Dışişleri bakanlığına bağlı diplomat Neslihan Erdemsoy karakterine hayat veriyor.

Her ne kadar ciddi bir role bürünmüş olsa da gerçek hayatında eğlenmeyi ne kadar sevdiğini bildiğimiz ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları bize bunu bir kez daha gösteriyor.

Her ne kadar ciddi bir role bürünmüş olsa da gerçek hayatında eğlenmeyi ne kadar sevdiğini bildiğimiz ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları bize bunu bir kez daha gösteriyor.

Geçtiğimiz akşam şarkıcı arkadaşı Emir Yargın'ın sahne aldığı gecede kendini tutamayan Aybüke Pusat sahneye atlamış..

Geçtiğimiz akşam şarkıcı arkadaşı Emir Yargın'ın sahne aldığı gecede kendini tutamayan Aybüke Pusat sahneye atlamış..

Şarkı eşliğinde eğlenen ve dans eden ünlü oyuncu kameralara yansıyan halini paylaşarak "Eyvah benim hallere bak!" diye kendisi de şaşırmış.

Şarkı eşliğinde eğlenen ve dans eden ünlü oyuncu kameralara yansıyan halini paylaşarak "Eyvah benim hallere bak!" diye kendisi de şaşırmış.

Oldukça güzel eğlendiği her halinden belli!

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