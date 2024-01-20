Hamileliğiyle İlgili Detaylar Veren Eda Ece Anlattıkça Anlattı, Muhabirler Kahkahalar İçinde Kaldı!
Hamileliğiyle İlgili Detaylar Veren Eda Ece Anlattıkça Anlattı, Muhabirler Kahkahalar İçinde Kaldı!
Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaevine girmişti. Şimdilerde ise çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor kendisi. Bu arada muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Eda Ece, son olarak 'Magazin News' muhabirleri ile oldukça eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.
Eda Ece, bu sohbet sırasında dedikodu yapmayı da ihmal etmedi!
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Yaz aylarında dillere desten bir düğünle dünyaevine giren Eda Ece, 2023 yılının en beğenilen gelinlerinden birisi oldu.
Daha sonra da kendisinden hamilelik haberi aldık!
Şu sıralar hamilelik heyecanında olan Eda Ece'yi bir süredir setlerde de göremiyoruz.
Her ne kadar setlerde göremesek de Eda Ece şu sıralar boş durmadı, kendi markasını çıkartttı.
Öte yandan Eda Ece, ayak üstü verdiği mini röportajlarda da hamileliğiyle ilgili durum güncellemeleri yapıyor. Tabii ne kadar mini denirse! 😂
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Öncelikle Eda Ece, kız hamileliğinin daha zor olduğunu belirterek Gupse Özay ve Aslı Enver'in de aynı süreçlerden geçtiğini anlattı.
"Berk'in bebeği benimkinden küçük değil mi? Ben onu bir arayım. Onların haberini daha yeni duydum ben."
İşte o anlar;
Eda Ece'nin bu tatlı hallerine ise yorum üstüne yorum yağdı!
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