Hamileliğiyle İlgili Detaylar Veren Eda Ece Anlattıkça Anlattı, Muhabirler Kahkahalar İçinde Kaldı!

Eşi Buğrahan Tuncer'e de 'çok yardımcı oluyor, teşekkür ederim buradan ona' demeyi ihmal etmeyen Ece, hiç aşerme yaşamadığını da belirtiyor.

Muhabirlerin Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşerme anısını anlatması üzerine de Eda Ece birazcık pot kırıyor sanki.