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Hamileliğiyle İlgili Detaylar Veren Eda Ece Anlattıkça Anlattı, Muhabirler Kahkahalar İçinde Kaldı!

Hamileliğiyle İlgili Detaylar Veren Eda Ece Anlattıkça Anlattı, Muhabirler Kahkahalar İçinde Kaldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 23:03

Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaevine girmişti. Şimdilerde ise çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor kendisi. Bu arada muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Eda Ece, son olarak 'Magazin News' muhabirleri ile oldukça eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Eda Ece, bu sohbet sırasında dedikodu yapmayı da ihmal etmedi!

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Yaz aylarında dillere desten bir düğünle dünyaevine giren Eda Ece, 2023 yılının en beğenilen gelinlerinden birisi oldu.

Yaz aylarında dillere desten bir düğünle dünyaevine giren Eda Ece, 2023 yılının en beğenilen gelinlerinden birisi oldu.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ünlü isim, dillere destan bir düğün yaptı. Duru güzelliğiyle de 2023 yılının en beğenilen gelinlerinden birisi oldu.

Daha sonra da kendisinden hamilelik haberi aldık!

Daha sonra da kendisinden hamilelik haberi aldık!

Bir kızı olacağını öğrendiğimiz Eda Ece, yaklaşık 6 ay sonra kızını kucağına alacak. Şimdiden kendilerine sağlıklı, mutlu bir kavuşma dileyip devam edelim.

Şu sıralar hamilelik heyecanında olan Eda Ece'yi bir süredir setlerde de göremiyoruz.

Şu sıralar hamilelik heyecanında olan Eda Ece'yi bir süredir setlerde de göremiyoruz.

Fakat sosyal medya paylaşımlarıyla durum güncellemesi yapmayı ihmal etmiyor kendisi. Haliyle Eda Ece'nin karnı burnunda pozlarına da beğeni ve yorum yağıyor.

Her ne kadar setlerde göremesek de Eda Ece şu sıralar boş durmadı, kendi markasını çıkartttı.

Her ne kadar setlerde göremesek de Eda Ece şu sıralar boş durmadı, kendi markasını çıkartttı.

Eda Ece'nin yeni markasına sosyal medyada ünlü isimlerden, arkadaş çevresinden de destek paylaşımları yağıyor.

Örneğin Hande Erçel ve Arzu Sabancı'dan;

Öte yandan Eda Ece, ayak üstü verdiği mini röportajlarda da hamileliğiyle ilgili durum güncellemeleri yapıyor. Tabii ne kadar mini denirse! 😂

Öte yandan Eda Ece, ayak üstü verdiği mini röportajlarda da hamileliğiyle ilgili durum güncellemeleri yapıyor. Tabii ne kadar mini denirse! 😂

Son olarak 'Magazin News' muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Eda Ece, merak edilen birçok konuyu açıklığa kavuşturdu. Yaklaşık 7-8 dakika süren bu muhabbette, ne dedikodular yapıldı bir bilseniz! 😂

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Öncelikle Eda Ece, kız hamileliğinin daha zor olduğunu belirterek Gupse Özay ve Aslı Enver'in de aynı süreçlerden geçtiğini anlattı.

Öncelikle Eda Ece, kız hamileliğinin daha zor olduğunu belirterek Gupse Özay ve Aslı Enver'in de aynı süreçlerden geçtiğini anlattı.

Eşi Buğrahan Tuncer'e de 'çok yardımcı oluyor, teşekkür ederim buradan ona' demeyi ihmal etmeyen Ece, hiç aşerme yaşamadığını da belirtiyor. 

Muhabirlerin Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşerme anısını anlatması üzerine de Eda Ece birazcık pot kırıyor sanki.

"Berk'in bebeği benimkinden küçük değil mi? Ben onu bir arayım. Onların haberini daha yeni duydum ben."

"Berk'in bebeği benimkinden küçük değil mi? Ben onu bir arayım. Onların haberini daha yeni duydum ben."

İşte o anlar;

Eda Ece'nin bu tatlı hallerine ise yorum üstüne yorum yağdı!

Eda Ece'nin bu tatlı hallerine ise yorum üstüne yorum yağdı!
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