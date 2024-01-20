İkiz Çocuklarıyla Mutlu Bir Hayat Süren Pelin Akil'den 'Ya Tutarsa?' Minvalinde Dördüncü Çocuk Açıklaması
İkiz Çocuklarıyla Mutlu Bir Hayat Süren Pelin Akil'den 'Ya Tutarsa?' Minvalinde Dördüncü Çocuk Açıklaması
Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan sık sık gündemimize geliyor.Yakından takip edilen çift, evliliklerinde bir sorun olduğuna dair yaptıkları açıklamalarla tüm iddiaları yalanladı. Öte yandan Pelin Akil'den 'ya tutarsa?' minvalinde bir de dördüncü çocuk açıklaması geldi!
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Pelin Akil ve Anıl Altan, yaklaşık 7 yıl önce dünyaevine girmiş, aşklarını bir üst seviyeye taşımışlardı.
2016 yılında evlenen çift, 2 sene sonra da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, gördüğünüz gibi ikiz çocuklarıyla herkesin imrenerek baktığı bir hayat yaşıyorlar.
Pelin Akil ise evliliğiyle ilgili tüm bu iddiaları yalanladı, daha sonra çiftten romantik pozlar da geldi.
Pelin Akil'in evlilik açıklaması üzerine, adettendir kendisine bir de üçüncü çocuk düşünüp düşünmediği soruldu.
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"Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse?"
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