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İkiz Çocuklarıyla Mutlu Bir Hayat Süren Pelin Akil'den 'Ya Tutarsa?' Minvalinde Dördüncü Çocuk Açıklaması

İkiz Çocuklarıyla Mutlu Bir Hayat Süren Pelin Akil'den 'Ya Tutarsa?' Minvalinde Dördüncü Çocuk Açıklaması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 19:54

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan sık sık gündemimize geliyor.Yakından takip edilen çift, evliliklerinde bir sorun olduğuna dair yaptıkları açıklamalarla tüm iddiaları yalanladı. Öte yandan Pelin Akil'den 'ya tutarsa?' minvalinde bir de dördüncü çocuk açıklaması geldi!

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Pelin Akil ve Anıl Altan, yaklaşık 7 yıl önce dünyaevine girmiş, aşklarını bir üst seviyeye taşımışlardı.

Pelin Akil ve Anıl Altan, yaklaşık 7 yıl önce dünyaevine girmiş, aşklarını bir üst seviyeye taşımışlardı.

Beraber rol aldıkları bir dizide birbirlerine aşık olan çift, sevgililiklerinin ardından evlenme kararı almıştı. Bu evlilik kararının üzerinden ise tam 7 yıl geçti.

2016 yılında evlenen çift, 2 sene sonra da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

2016 yılında evlenen çift, 2 sene sonra da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Alin ve Lina resmen gözümüzün önünde, kocaman birer çocuk oldular! Bugüne kadar gördüğümüz tatlı mı tatlı videolarına, fotoğraflarına ise diyecek sözümüz yok.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, gördüğünüz gibi ikiz çocuklarıyla herkesin imrenerek baktığı bir hayat yaşıyorlar.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, gördüğünüz gibi ikiz çocuklarıyla herkesin imrenerek baktığı bir hayat yaşıyorlar.

Fakat gelin görün ki son zamanlarda bu sevilen çiftin evliliğinde bir sorun olduğu iddia edilmişti. Çiftin arasına kara kedi girdiği, hatta çiftin boşanma kararı bile aldığı konuşuluyordu.

Pelin Akil ise evliliğiyle ilgili tüm bu iddiaları yalanladı, daha sonra çiftten romantik pozlar da geldi.

Pelin Akil ise evliliğiyle ilgili tüm bu iddiaları yalanladı, daha sonra çiftten romantik pozlar da geldi.

CNN Türk'ün haberine göre, Pelin Akil son yaptığı açıklamalarda da evliliğinde bir problem olmadığını belirtti. 

Akil, 'Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayınca sorun çıkıyor. Gerçekten hiçbir sorunumuz yok... Arkadaşlarımıza küçük problemlerimizi paylaşınca, 'acaba kulaktan kulağa mı yayılıyor?' diye kendimizi sorguladık' diyerek bir de 'köstebek' iddiasında bulundu.

Pelin Akil'in evlilik açıklaması üzerine, adettendir kendisine bir de üçüncü çocuk düşünüp düşünmediği soruldu.

Pelin Akil'in evlilik açıklaması üzerine, adettendir kendisine bir de üçüncü çocuk düşünüp düşünmediği soruldu.

Pelin Akil ise bu soruya 'ya tutarsa?' minvalinde bir cevap verdi!

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"Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse?"

"Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse?"

'Düşünebilirim ama ya üç ile beraber dört de gelirse?' diyen Pelin Akil, 'Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok' ifadelerini kullandı.

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