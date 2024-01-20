Şahan Gökbakar'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğunu Maliyetli Bunlara Kapak Gibi Ankapark Yanıtı!
Şahan Gökbakar'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğunu Maliyetli Bunlara Kapak Gibi Ankapark Yanıtı!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gündemimizin en çok konuşulan ismi oldu. Tarihi uzay yolcuğunun maliyeti belli bir kesim tarafından 'fazla' ve 'gereksiz' bulundu. Şahan Gökbakar ise bu unutulmaz olayı lüzumsuz olarak değerlendirilen kişilere, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in 780 milyon dolar yatırdığı ANKAPARK projesiyle tokat gibi yanıt verdi.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da başladı.
Gezeravcı ve ekibi taşıyan SpaceX'in uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Başarıyla gerçekleşen fırlatma işlemi ülkemizden de anbean izlendi.
Tarihi yolculuktan hemen önce "Allah'a ısmarladık" diyen Alper Gezeravcı'nın uzaya vardıktan sonra söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir!" sözleri tüyleri diken diken etti.
'İlk Türk astronotu' unvanını alan Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesindeki 55 milyon dolarlık maliyet ise belli bir kesim tarafından eleştiri konusu oldu.
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir paylaşım da toplumsal olaylara hiçbir zaman tepkisiz kalmayan Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Lafını sözünü hiç esirmeyen ünlü komedyen X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. Gökbakar'ın sözleri tokat etkisi de yarattı.
Başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan ANKAPARK projesine değinen Gökbakar "Uzaya astronot yollamak icin 55 milyon dolar fazla bulundu... Üzerine herkes konuştu. Ankara'da çalışmayan dinazor tema parkına 780 milyon dolar harcandığında kimse bu kadar konuşmadı" dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı projeden söz eden ünlü komedyenin "İşte Japonya 108 milyon dolara aya inmiş, biz sadece astronot yollamışız. Kardeşim 7 kere aya iniş yapacak para, 15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz, siz ne anlatıyorsunuz?" sözleri ise gündem oldu.
Şahan Gökbakar'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
Melih Gökçek'in "Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ANKAPARK'a (az bilinen adıyla Wonderland Eurasia) işletmeci şirketin borçları yüzünden Eylül 2019'da haciz gelmişti.
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"Avrupa’nın en büyük tema parkı" olarak açılışı yapılan proje, en kısa ömürlü tema parkı olarak da tarihe geçti. Yemyeşil çiftlik arazisindeki kullanılamaz hale gelen park tüm Ankaralılar'ın da kanayan yarası...
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