Şahan Gökbakar'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğunu Maliyetli Bunlara Kapak Gibi Ankapark Yanıtı!

Ekonomist Mahfi Eğilmez bu durumu şu sözlerle eleştirmişti hatta: 'Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vaz geçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneğidir.'