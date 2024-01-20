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Şahan Gökbakar'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğunu Maliyetli Bunlara Kapak Gibi Ankapark Yanıtı!

Şahan Gökbakar'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğunu Maliyetli Bunlara Kapak Gibi Ankapark Yanıtı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.01.2024 - 18:58

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gündemimizin en çok konuşulan ismi oldu. Tarihi uzay yolcuğunun maliyeti belli bir kesim tarafından 'fazla' ve 'gereksiz' bulundu. Şahan Gökbakar ise bu unutulmaz olayı lüzumsuz olarak değerlendirilen kişilere, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in 780 milyon dolar yatırdığı ANKAPARK projesiyle tokat gibi yanıt verdi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da başladı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğu 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da başladı.

Gezeravcı ve ekibi taşıyan SpaceX'in uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Başarıyla gerçekleşen fırlatma işlemi ülkemizden de anbean izlendi.

Gezeravcı ve ekibi taşıyan SpaceX'in uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Başarıyla gerçekleşen fırlatma işlemi ülkemizden de anbean izlendi.

Tarihi yolculuktan hemen önce "Allah'a ısmarladık" diyen Alper Gezeravcı'nın uzaya vardıktan sonra söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir!" sözleri tüyleri diken diken etti.

Tarihi yolculuktan hemen önce "Allah'a ısmarladık" diyen Alper Gezeravcı'nın uzaya vardıktan sonra söylediği Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir!" sözleri tüyleri diken diken etti.

'Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesi ile devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir.'

'İlk Türk astronotu' unvanını alan Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesindeki 55 milyon dolarlık maliyet ise belli bir kesim tarafından eleştiri konusu oldu.

'İlk Türk astronotu' unvanını alan Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilmesindeki 55 milyon dolarlık maliyet ise belli bir kesim tarafından eleştiri konusu oldu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez bu durumu şu sözlerle eleştirmişti hatta: 'Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vaz geçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneğidir.'

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir paylaşım da toplumsal olaylara hiçbir zaman tepkisiz kalmayan Şahan Gökbakar'dan geldi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bir paylaşım da toplumsal olaylara hiçbir zaman tepkisiz kalmayan Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Lafını sözünü hiç esirmeyen ünlü komedyen X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. Gökbakar'ın sözleri tokat etkisi de yarattı.

Lafını sözünü hiç esirmeyen ünlü komedyen X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. Gökbakar'ın sözleri tokat etkisi de yarattı.

Başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan ANKAPARK projesine değinen Gökbakar "Uzaya astronot yollamak icin 55 milyon dolar fazla bulundu... Üzerine herkes konuştu. Ankara'da çalışmayan dinazor tema parkına 780 milyon dolar harcandığında kimse bu kadar konuşmadı" dedi.

Başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan ANKAPARK projesine değinen Gökbakar "Uzaya astronot yollamak icin 55 milyon dolar fazla bulundu... Üzerine herkes konuştu. Ankara'da çalışmayan dinazor tema parkına 780 milyon dolar harcandığında kimse bu kadar konuşmadı" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı projeden söz eden ünlü komedyenin "İşte Japonya 108 milyon dolara aya inmiş, biz sadece astronot yollamışız. Kardeşim 7 kere aya iniş yapacak para, 15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz, siz ne anlatıyorsunuz?" sözleri ise gündem oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı projeden söz eden ünlü komedyenin "İşte Japonya 108 milyon dolara aya inmiş, biz sadece astronot yollamışız. Kardeşim 7 kere aya iniş yapacak para, 15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz, siz ne anlatıyorsunuz?" sözleri ise gündem oldu.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇

Şahan Gökbakar'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
twitter.com

Melih Gökçek'in "Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ANKAPARK'a (az bilinen adıyla Wonderland Eurasia) işletmeci şirketin borçları yüzünden Eylül 2019'da haciz gelmişti.

Melih Gökçek'in "Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ANKAPARK'a (az bilinen adıyla Wonderland Eurasia) işletmeci şirketin borçları yüzünden Eylül 2019'da haciz gelmişti.

20 Mart 2019 tarihinde açılan tema parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu olduğu için Aralık 2019'da da elektrikleri kesilmişti.

20 Ocak 2020 tarihinde parkın yeniden elektriği bağlandı. İlerleyen tarihlerde ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşanan ANKAPARK Şubat 2020'de fiilen kapatıldı.

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"Avrupa’nın en büyük tema parkı" olarak açılışı yapılan proje, en kısa ömürlü tema parkı olarak da tarihe geçti. Yemyeşil çiftlik arazisindeki kullanılamaz hale gelen park tüm Ankaralılar'ın da kanayan yarası...

"Avrupa’nın en büyük tema parkı" olarak açılışı yapılan proje, en kısa ömürlü tema parkı olarak da tarihe geçti. Yemyeşil çiftlik arazisindeki kullanılamaz hale gelen park tüm Ankaralılar'ın da kanayan yarası...

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