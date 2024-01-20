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Mahfi Eğilmez, Uzaya Gitmek İçin Nelerden Vazgeçildiğini Analiz Etti

Mahfi Eğilmez, Uzaya Gitmek İçin Nelerden Vazgeçildiğini Analiz Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 17:45

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun maliyetini analizi eden Mahfi Eğilmez, 'Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?' sorusunu yöneltti.

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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonominin ve finansın temel konularından olan fayda-maliyet analizine, gündemde olan uzay yolcuğu tarafından baktı.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonominin ve finansın temel konularından olan fayda-maliyet analizine, gündemde olan uzay yolcuğu tarafından baktı.

Eğilmez, Kendime Yazılar isimli sitesinde 'Fayda Maliyet Analizi' başlıklı yazısında, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun maliyetlerini inceledi.

"Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle..."

"Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle..."

'Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vazgeçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneği' ifadelerini kullanan Eğilmez, 'Kimilerine göre bu bir seçim yatırımıdır kimilerine göre ise tipik bir gösteriş yatırımıdır' ifadelerini kullandı.

"Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?"

"Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?"

'Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?' sorusuna verdiği cevapta Eğilmez, 'Hangi kategoriye girerse girsin ülkeye hiçbir getiri sağlamayacak bir maliyet yüklediği ve karşılığında yapılabilecek birçok fayda sağlayıcı yatırımdan vazgeçildiği açıktır' dedi.

"Güney Kore'nin eğitim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar"

"Güney Kore'nin eğitim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar"

Kuzey Kore örneğini veren İktisatçı Eğilmez,  benzer yatırımları bol bol yaptığını belirttiği ülkenin komşusu Güney Kore'nin eğitim ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dünya markaları yarattığını, bunları da dünyaya satarak gelişmiş ülkeler arasına girdiğine değindi.

"Halkı sefalet düzeyinde yaşıyor ama uzaya füzeler atan başkanlarıyla gurur duyuyor."

"Halkı sefalet düzeyinde yaşıyor ama uzaya füzeler atan başkanlarıyla gurur duyuyor."

Kuzey Kore'nin attığı füzeler, askeri sanayi yatırımları ve silahlarına karşın kişi başına gelirinin Güney Kore’nin otuzda biri düzeyinde olduğunu söylerken 'Halkı sefalet düzeyinde yaşıyor ama uzaya füzeler atan başkanlarıyla gurur duyuyor' dedi.

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