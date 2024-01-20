Mahfi Eğilmez, Uzaya Gitmek İçin Nelerden Vazgeçildiğini Analiz Etti

'Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vazgeçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneği' ifadelerini kullanan Eğilmez, 'Kimilerine göre bu bir seçim yatırımıdır kimilerine göre ise tipik bir gösteriş yatırımıdır' ifadelerini kullandı.