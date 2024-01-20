Mahfi Eğilmez, Uzaya Gitmek İçin Nelerden Vazgeçildiğini Analiz Etti
Mahfi Eğilmez, Uzaya Gitmek İçin Nelerden Vazgeçildiğini Analiz Etti
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun maliyetini analizi eden Mahfi Eğilmez, 'Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?' sorusunu yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonominin ve finansın temel konularından olan fayda-maliyet analizine, gündemde olan uzay yolcuğu tarafından baktı.
"Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle..."
"Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?"
"Güney Kore'nin eğitim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar"
"Halkı sefalet düzeyinde yaşıyor ama uzaya füzeler atan başkanlarıyla gurur duyuyor."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda