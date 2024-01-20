Selahattin Paşalı'nın En Küçük Fırsatta Bile Eşi Lara Paşalı'yı Övmesi Dikkatlerden Kaçmadı
Selahattin Paşalı'nın En Küçük Fırsatta Bile Eşi Lara Paşalı'yı Övmesi Dikkatlerden Kaçmadı
Selahattin Paşalı, son zamanların en popüler isimlerinden hiç şüphesiz. Eşi Lara Paşalı ile olan ilişkileri ise sık sık gündemimizde. Son olarak birlikte Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Paşalı çiftinden Selahattin Paşalı'nın eşini övdüğü anlar dikkatlerden kaçmadı!
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Gerek karizmasıyla gerek karakteriyle Selahattin Paşalı, son zamanların en beğenilen isimlerinden.
Tabii bir de Selahattin Paşalı'nın tam bir aşk adamı olması var, apayrı bir mesele.
Magazinin en sevilen çiftlerinden olan Paşalı çiftinin birbirinden romantik pozlarına ise kocaman bir 'maşallah' diyoruz.
Örneğin son olarak Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü alan Selahattin Paşalı'ya eşinden gelen bir tebrik mesajını görmüştük.
Paşalı çifti, son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtladı.
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Çiftin soruları yanıtlarken birbirlerine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı tabii.
"Çok profesyonel ya, benden daha iyi."
Bu aşk dolu anlara ise sosyal medyadan yorum yağdı;
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