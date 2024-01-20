Selahattin Paşalı'nın En Küçük Fırsatta Bile Eşi Lara Paşalı'yı Övmesi Dikkatlerden Kaçmadı

Muhabirler, Paşalı çiftine dizi setinin yoğunluğu ve aile yaşantısıyla ilgili sorular yöneltti. Selahattin Paşalı, bu soruları 'Denge götürmeye çalışıyorsun' diye cevaplarken Lara Paşalı ise 'Bu tempoya da alışıyorsunuz' yanıtını verdi.