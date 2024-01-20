Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Selahattin Paşalı'nın En Küçük Fırsatta Bile Eşi Lara Paşalı'yı Övmesi Dikkatlerden Kaçmadı

Selahattin Paşalı'nın En Küçük Fırsatta Bile Eşi Lara Paşalı'yı Övmesi Dikkatlerden Kaçmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 18:06

Selahattin Paşalı, son zamanların en popüler isimlerinden hiç şüphesiz. Eşi Lara Paşalı ile olan ilişkileri ise sık sık gündemimizde. Son olarak birlikte Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Paşalı çiftinden Selahattin Paşalı'nın eşini övdüğü anlar dikkatlerden kaçmadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerek karizmasıyla gerek karakteriyle Selahattin Paşalı, son zamanların en beğenilen isimlerinden.

Gerek karizmasıyla gerek karakteriyle Selahattin Paşalı, son zamanların en beğenilen isimlerinden.

Bugüne kadar farklı projelerde gördüğümüz Selahattin Paşalı, geçtiğimiz sezondan beri Ömer karakterine hayat veriyor. 

Gökçe Bahadır ile olan uyumlarına ise diyecek lafımız yok!

Tabii bir de Selahattin Paşalı'nın tam bir aşk adamı olması var, apayrı bir mesele.

Tabii bir de Selahattin Paşalı'nın tam bir aşk adamı olması var, apayrı bir mesele.

Lara Paşalı ile Selahattin Paşalı 2022 yılında dünyaevine girmiş, düğünleriyle de hayran bırakmayı başarmışlardı. Daha sonra da kızlarını kucaklarına aldılar!

Magazinin en sevilen çiftlerinden olan Paşalı çiftinin birbirinden romantik pozlarına ise kocaman bir 'maşallah' diyoruz.

Magazinin en sevilen çiftlerinden olan Paşalı çiftinin birbirinden romantik pozlarına ise kocaman bir 'maşallah' diyoruz.

Özellikle Lara Paşalı'nın paylaştığı romantik pozlar, çiftimizin ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii binlerce kişiden yorum ve beğeni de yağıyor bu paylaşımlara.

Örneğin son olarak Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü alan Selahattin Paşalı'ya eşinden gelen bir tebrik mesajını görmüştük.

Örneğin son olarak Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü alan Selahattin Paşalı'ya eşinden gelen bir tebrik mesajını görmüştük.

Lara Paşalı, paylaştığı bu fotoğraflara düştüğü notla herkesi böyle bir aşka imrendirmişti.

👇🏻

Paşalı çifti, son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtladı.

Paşalı çifti, son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtladı.

Muhabirler, Paşalı çiftine dizi setinin yoğunluğu ve aile yaşantısıyla ilgili sorular yöneltti. Selahattin Paşalı, bu soruları 'Denge götürmeye çalışıyorsun' diye cevaplarken Lara Paşalı ise 'Bu tempoya da alışıyorsunuz' yanıtını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çiftin soruları yanıtlarken birbirlerine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı tabii.

Çiftin soruları yanıtlarken birbirlerine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı tabii.

Özellikle Lara Paşalı'nın 'Şikayetçi değilim, bu onun işi' demesine Selahattin Paşalı'dan övgü yağdı!

"Çok profesyonel ya, benden daha iyi."

Bu aşk dolu anlara ise sosyal medyadan yorum yağdı;

Bu aşk dolu anlara ise sosyal medyadan yorum yağdı;

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?