Tolga Çevik'ten Evlilik İtirafı! Meğer İçine Doğmuş "On Dakika İçinde Evleneceğimizi Biliyordum"

Programın sunucu Ceyda Düvenci'nin 'Tanıştığınız gün mü evlenmeye karar verdiniz' sorusuna Tolga Çevik'in verdiği yanıt herkesi şaşırttı!

Çevik, 'O gün, 10. dakika içinde falandı... Tanıştık, merhabalaştık, sohbet etmeye başladık. 'Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan, o daha çok gençti tanıştığımızda, bu yüzden 3 yıl sonra da evlendik.' diyerek yüreklerimizi ısıttı.

Çift olarak sevdikleri ve unutamadıkları bu anıya inanmayanlar için şahit göstermeyi de unutmadı, Tolga Çevik. Ve sözlerine 'Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir' diyerek devam etti.