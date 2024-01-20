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Tolga Çevik'ten Evlilik İtirafı! Meğer İçine Doğmuş "On Dakika İçinde Evleneceğimizi Biliyordum"

Tolga Çevik'ten Evlilik İtirafı! Meğer İçine Doğmuş "On Dakika İçinde Evleneceğimizi Biliyordum"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 15:29 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 15:34

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Bambaşka Sohbetler programında, Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Çevik'in evliliğine ilişkin itirafları dikkat çekti. İstekli ve kararlı bir kişiliği olduğunu kanıtlar nitelikteki 13 yaşındaki notundan, 'O gün 10. dakika içinde evleneceğimizi biliyordum' sözlerine kadar Tolga Çevik'in itiraflarına çok şaşırlacaksınız! 

İşte, Tolga Çevik'in o sözleri...

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Tolga Çevik, Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci'ye konuk oldu. Programda, Çevik'in "Bizimki aşk izdivacıydı" sözleriyle başlayan itirafları dikkat çekti.

Tolga Çevik, Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci'ye konuk oldu. Programda, Çevik'in "Bizimki aşk izdivacıydı" sözleriyle başlayan itirafları dikkat çekti.

Aile hayatından çocukluğuna, kariyerinden başarısının sırlarına pek çok konuda samimi yanıtlar veren Tolga Çevik'in eşiyle tanıştıkları gün başlayan aşk hikayesi yüreğinizi ısıtacak.

2004 yılında Özge Yılmaz ile dünyaevine giren Tolga Çevik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Fakat ünlü komedyenin ailesine olan düşkünlüğü hemen herkes tarafından biliniyor.

2004 yılında Özge Yılmaz ile dünyaevine giren Tolga Çevik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Fakat ünlü komedyenin ailesine olan düşkünlüğü hemen herkes tarafından biliniyor.

Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında dünyaevine giren Tolga Çevik evlenmeye '10 dakika içinde' karar vermiş.

Tolga Çevik 'Biz senle evleneceğiz biliyorsun, değil mi?' derken eşi Özge Hanımla evlenecekleri içine doğmuş!

Tolga Çevik 'Biz senle evleneceğiz biliyorsun, değil mi?' derken eşi Özge Hanımla evlenecekleri içine doğmuş!

Programın sunucu Ceyda Düvenci'nin 'Tanıştığınız gün mü evlenmeye karar verdiniz' sorusuna Tolga Çevik'in verdiği yanıt herkesi şaşırttı! 

Çevik, 'O gün, 10. dakika içinde falandı... Tanıştık, merhabalaştık, sohbet etmeye başladık. 'Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan, o daha çok gençti tanıştığımızda, bu yüzden 3 yıl sonra da evlendik.' diyerek yüreklerimizi ısıttı. 

Çift olarak sevdikleri ve unutamadıkları bu anıya inanmayanlar için şahit göstermeyi de unutmadı, Tolga Çevik. Ve sözlerine 'Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir' diyerek devam etti.

Hayatımızın çok kıymetli bir anısıdır bu diyen Çevik, "Çok içime doğmuştu benim. Onun da doğmuş zaten" diyerek hepimizi bu aşka hayran bıraktı.

Hayatımızın çok kıymetli bir anısıdır bu diyen Çevik, "Çok içime doğmuştu benim. Onun da doğmuş zaten" diyerek hepimizi bu aşka hayran bıraktı.

'Biz çocuk istiyoruz, o yüzden evlenmeliyiz' diyerek dünyaevine giren çiftin Tuna adında bir kızları ve Tan adında bir oğulları var. 

Biz de bu güzel aileye bir maşallah diyelim! 🧿

Tolga Çevik'in "hırslı değilim, istekliyim" itirafı ise bir sırrı daha açığa çıkardı!

Tolga Çevik'in "hırslı değilim, istekliyim" itirafı ise bir sırrı daha açığa çıkardı!

Meğer yetenekli oyuncu ve komedyen bugünlerin geleceğini çocuk yaşta biliyormuş. Ceyda Düvenci'nin programda paylaştığı bilgiye göre Tolga Çevik, henüz 13 yaşındayken 'Bir gün beni herkes tanıyacak' yazıp annesine vermiş. 

Çevik, 7 yaşından beri oyunculukla ilgilendiğini belirttikten sonra, başarılarını hırsa değil 'istekli' olmasına bağladı.

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