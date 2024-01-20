Tolga Çevik'ten Evlilik İtirafı! Meğer İçine Doğmuş "On Dakika İçinde Evleneceğimizi Biliyordum"
Tolga Çevik'ten Evlilik İtirafı! Meğer İçine Doğmuş "On Dakika İçinde Evleneceğimizi Biliyordum"
Ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Bambaşka Sohbetler programında, Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Çevik'in evliliğine ilişkin itirafları dikkat çekti. İstekli ve kararlı bir kişiliği olduğunu kanıtlar nitelikteki 13 yaşındaki notundan, 'O gün 10. dakika içinde evleneceğimizi biliyordum' sözlerine kadar Tolga Çevik'in itiraflarına çok şaşırlacaksınız!
İşte, Tolga Çevik'in o sözleri...
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Tolga Çevik, Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci'ye konuk oldu. Programda, Çevik'in "Bizimki aşk izdivacıydı" sözleriyle başlayan itirafları dikkat çekti.
2004 yılında Özge Yılmaz ile dünyaevine giren Tolga Çevik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Fakat ünlü komedyenin ailesine olan düşkünlüğü hemen herkes tarafından biliniyor.
Tolga Çevik 'Biz senle evleneceğiz biliyorsun, değil mi?' derken eşi Özge Hanımla evlenecekleri içine doğmuş!
Hayatımızın çok kıymetli bir anısıdır bu diyen Çevik, "Çok içime doğmuştu benim. Onun da doğmuş zaten" diyerek hepimizi bu aşka hayran bıraktı.
Tolga Çevik'in "hırslı değilim, istekliyim" itirafı ise bir sırrı daha açığa çıkardı!
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