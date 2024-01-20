Aile Dizisinden İlk 'Final' Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Aile Dizisinden İlk 'Final' Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisinin finali için geri sayım başladı! Show TV ekranlarının sevilen dizisinin finali seyirci tarafından merak ve hüzünle beklenirken finale dair ilk paylaşım da geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşım ve 29. bölüm fragmanı heyecanı artırdı. Peki, Aile ne zaman final yapıyor?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranların sevilen dizisi Aile'den ilk final paylaşımı geldi!
16 Ocak Salı günü 28. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin sevilen oyuncusu Serenay Sarıkaya, hayranlarına duygusal anlar yaşatan bir paylaşımda bulundu.
İşte, Serenay Sarıkaya'nın Instagram hikayesi...
Peki, Aile ne zaman final yapıyor?
Aile 29. Bölüm 1. Fragman | "Bundan sonra muhteşem günlere gözlerimizi açacağız!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, diziye veda etmek istemeyen hayranlardan gelen yorumlara da göz atalım...
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın