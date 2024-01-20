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Aile Dizisinden İlk 'Final' Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Geri Sayımı Resmen Başlattı!

Aile Dizisinden İlk 'Final' Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Geri Sayımı Resmen Başlattı!

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Aile Dizisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 13:14

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisinin finali için geri sayım başladı! Show TV ekranlarının sevilen dizisinin finali seyirci tarafından merak ve hüzünle beklenirken finale dair ilk paylaşım da geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşım ve 29. bölüm fragmanı heyecanı artırdı. Peki, Aile ne zaman final yapıyor? 

İşte, detaylar...

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Ekranların sevilen dizisi Aile'den ilk final paylaşımı geldi!

Ekranların sevilen dizisi Aile'den ilk final paylaşımı geldi!

Ay Yapım imzalı sevilen dizi 14 Şubat 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Show TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümünden itibaren hemen her bölümüyle büyük beğeni kazanan ve seyirciden tam not alan dizide finale yaklaşıldı.

16 Ocak Salı günü 28. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin sevilen oyuncusu Serenay Sarıkaya, hayranlarına duygusal anlar yaşatan bir paylaşımda bulundu.

16 Ocak Salı günü 28. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin sevilen oyuncusu Serenay Sarıkaya, hayranlarına duygusal anlar yaşatan bir paylaşımda bulundu.

Belki de hiçbirimizin bitmesini istemediğimiz dizinin final senaryosunu okuyan Serenay Sarıkaya, senaryoyu Instagram hesabı üzerinden paylaştı!

İşte, Serenay Sarıkaya'nın Instagram hikayesi...

İşte, Serenay Sarıkaya'nın Instagram hikayesi...

Aile dizisinin heyecan verici 29. bölüm fragmanından sonra Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı dikkat çekti! Dizinin başarılı senaristi Hakan Bonomo tarafından da paylaşılan senaryo defteri takipçilerin gözünden kaçmadı.

Peki, Aile ne zaman final yapıyor?

Peki, Aile ne zaman final yapıyor?

Aile, 30. bölümüyle ekrana veda edecek. Nefes kesen son iki bölüm için geri sayım başladı. Dizinin 29. bölümü 23 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak. Aile'nin final bölümü ise 30 Ocak 2024'te yayınlanacak. 

Aslan Soykan mı, yoksa Cihan Soykan mı? İşte, Aile dizisinin böyle bitemez detirken 29. bölüm fragmanı...

Aile 29. Bölüm 1. Fragman | "Bundan sonra muhteşem günlere gözlerimizi açacağız!"

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Gelin, diziye veda etmek istemeyen hayranlardan gelen yorumlara da göz atalım...

Gelin, diziye veda etmek istemeyen hayranlardan gelen yorumlara da göz atalım...

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