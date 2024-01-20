Aile Dizisinden İlk 'Final' Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımı Geri Sayımı Resmen Başlattı!

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı Aile dizisinin finali için geri sayım başladı! Show TV ekranlarının sevilen dizisinin finali seyirci tarafından merak ve hüzünle beklenirken finale dair ilk paylaşım da geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşım ve 29. bölüm fragmanı heyecanı artırdı. Peki, Aile ne zaman final yapıyor?

İşte, detaylar...