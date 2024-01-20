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Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal Duyurdu! Çekimler Tamamlandı Şimdi Sıra Çıkış Tarihinde!

Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal Duyurdu! Çekimler Tamamlandı Şimdi Sıra Çıkış Tarihinde!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 14:12

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan 'Gladyatör 2'nin çekimleri resmi olarak tamamlandı! 23 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan Oscar ödüllü Gladyatör filminin devam filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. IMDb'nin 'En İyi 205 Film' listesinde 36. sırada yer alan ve 5 dalda Oscar ödülü kazanan film ile beyaz perdeye dönen ünlü yönetmen Ridley Scott'ın de yer aldığı paylaşım dikkat çekti. Çekimlerin tamamlandığını filmin yıldızı Paul Mescal duyurdu. 

İşte, detaylar...

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2000 yapımı ödüllü Gladyatör filminin devamı olan film, Russell Crowe'un Maximus'unun ölümünden yıllar sonra Lucius Verus'un hikayesini konu alacak.

2000 yapımı ödüllü Gladyatör filminin devamı olan film, Russell Crowe'un Maximus'unun ölümünden yıllar sonra Lucius Verus'un hikayesini konu alacak.

Ünlü yönetmen Ridley Scott imzalı Gladyatör 2'nin başrol oyuncusu Paul Mescal, Lucius Verus karakterine hayat verecek.

Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"nin çekimleri greve rağmen tamamladı!

Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"nin çekimleri greve rağmen tamamladı!

Bildiğiniz gibi Hollywood grevinin yapımı kapatmaya zorlaması nedeniyle Gladyatör 2'nin çekimlerinde gecikme yaşanmıştı. Aksiliklerin peşi sıra geldiği çekimlerde bir de yangın çıkınca durum sinema severleri endişelendirmişti. 

Aralık 2023 itibarıyla yeniden başlayan çekimlerle birlikte usta yönetmen Ridly Scott, filmin hâlâ yaklaşık 90 dakikalık çekime daha ihtiyaçı olduğunu açıklamıştı.

Filmin yıldızı Paul Mescal, Ridly Scott ile yaptığı paylaşımla çekimlerin bittiğini duyurdu.

Filmin yıldızı Paul Mescal, Ridly Scott ile yaptığı paylaşımla çekimlerin bittiğini duyurdu.

Paul Mescal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gladyatör 2'nin çekimlerinin bittiğini duyurdu. Mescal'ın paylaşımında Ridley Scott ile birlikte verdiği poza düştüğü 'The end' (Son) notu dikkat çekti.

İşte, Paul Mescal'ın Ridly Scott ile birlikte yaptığı o sosyal medya paylaşımı...

İşte, Paul Mescal'ın Ridly Scott ile birlikte yaptığı o sosyal medya paylaşımı...

Peki, Gladyatör 2 ne zaman vizyona girecek?

Peki, Gladyatör 2 ne zaman vizyona girecek?

Çekimleri geçen yıl tamamlanmayı beklerken grev nedeniyle henüz tamamlanan destansı film için geri sayım başladı. Gladyatör 2 filimin çıkış tarihi 22 Kasım 2024 olarak belirlenmişti. Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin bu tarihe kadar yetişeceği düşünülse de yetişemeyeceği konusunda da endişeler var.

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