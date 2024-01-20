Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal Duyurdu! Çekimler Tamamlandı Şimdi Sıra Çıkış Tarihinde!
Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal Duyurdu! Çekimler Tamamlandı Şimdi Sıra Çıkış Tarihinde!
Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan 'Gladyatör 2'nin çekimleri resmi olarak tamamlandı! 23 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan Oscar ödüllü Gladyatör filminin devam filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. IMDb'nin 'En İyi 205 Film' listesinde 36. sırada yer alan ve 5 dalda Oscar ödülü kazanan film ile beyaz perdeye dönen ünlü yönetmen Ridley Scott'ın de yer aldığı paylaşım dikkat çekti. Çekimlerin tamamlandığını filmin yıldızı Paul Mescal duyurdu.
İşte, detaylar...
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2000 yapımı ödüllü Gladyatör filminin devamı olan film, Russell Crowe'un Maximus'unun ölümünden yıllar sonra Lucius Verus'un hikayesini konu alacak.
Kadrosunda Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi yıldız isimler yer aldığı "Gladyatör 2"nin çekimleri greve rağmen tamamladı!
Filmin yıldızı Paul Mescal, Ridly Scott ile yaptığı paylaşımla çekimlerin bittiğini duyurdu.
İşte, Paul Mescal'ın Ridly Scott ile birlikte yaptığı o sosyal medya paylaşımı...
Peki, Gladyatör 2 ne zaman vizyona girecek?
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