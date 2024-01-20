Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal Duyurdu! Çekimler Tamamlandı Şimdi Sıra Çıkış Tarihinde!

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan 'Gladyatör 2'nin çekimleri resmi olarak tamamlandı! 23 yıl sonra yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanan Oscar ödüllü Gladyatör filminin devam filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. IMDb'nin 'En İyi 205 Film' listesinde 36. sırada yer alan ve 5 dalda Oscar ödülü kazanan film ile beyaz perdeye dönen ünlü yönetmen Ridley Scott'ın de yer aldığı paylaşım dikkat çekti. Çekimlerin tamamlandığını filmin yıldızı Paul Mescal duyurdu.

İşte, detaylar...