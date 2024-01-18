Yeni 'Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal, Sinemaya 'İçerik' Diyenlere Serzenişte Bulundu

Artık biliyoruz ki son yıllarda, akış hizmetlerinin film ve dizilere getirdiği doygunlukla beraber, birçok film şirketi yapımlarını mümkün olduğunca pazarlanabilir hale getirmeye çalışıyor. TikTok gibi hızlı çözümlerle rekabet etmek ise zorlaşıyor, çünkü her kaydırışta size yepyeni bir hikaye veya içerik sunuyor. Görünen o ki bu durum ünlü oyuncu Paul Mescal'ın canını çok sıkmış. Hadi şimdi hep beraber Mescal'ın yorumuna bakalım...