Yeni 'Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal, Sinemaya 'İçerik' Diyenlere Serzenişte Bulundu
Yeni 'Gladyatör 2'nin Başrolü Paul Mescal, Sinemaya 'İçerik' Diyenlere Serzenişte Bulundu
Kaynak: https://www.gamereactor.eu/paul-mesca...
Artık biliyoruz ki son yıllarda, akış hizmetlerinin film ve dizilere getirdiği doygunlukla beraber, birçok film şirketi yapımlarını mümkün olduğunca pazarlanabilir hale getirmeye çalışıyor. TikTok gibi hızlı çözümlerle rekabet etmek ise zorlaşıyor, çünkü her kaydırışta size yepyeni bir hikaye veya içerik sunuyor. Görünen o ki bu durum ünlü oyuncu Paul Mescal'ın canını çok sıkmış. Hadi şimdi hep beraber Mescal'ın yorumuna bakalım...
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Kendisi ismini bize "Normal People" dizisinde oynadığı Connel karakteri ile duyurmuştu.
Son çıkan filmi 'All Of Us Strangers' ile de pek bir ses getirmişti başarılı aktör.
Bu film konusunu Taichi Yamada'nın 'Strangers' kitabından almış. Ebeveynlerini uzun süre önce kaybetmiş bir adamın gizemli komşularıyla karşılaştıktan sonra bir anda hayatının köklü bir değişime uğramasını anlatır.
Ayrıca, ünlü aktörümüz 2024'de çıkacak olan 'Gladyatör 2' filminde 'Lucius' karakterini canlandıracak.
Geçtiğimiz günlerde Mescal, The Times'a röpörtaj verdi. Bu röpörtajda, 'Gladyatör 2' hakkında konuşurken "Oyunculuk, Instagram takipçi sayısına indirgenmemeli" dedi.
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"Son birkaç yıldır insanlar, filmler ve TV dizileri hakkında 'içerik' diyorlar. Bu iğrenç bir kelime. Bu, 'içerik' değil, lanet olası bir iş."
Mescal bu anti-içerik düşüncesinde yalnız değil. Ünlü aktör Willem Dafoe da son zamanlarda insanların artık bir film izlerken "aptal bir şey" izlemek istediklerinden bahsetmişti.
Ancak, Mescal'a katılsanız bile, eğlence dünyasının çoğunluğunun içerikten önce hareket ettiği bir döneme doğru kaydığını görmek zor değil. Büyük markaların içerik oyunu için sömürülebileceği ve insanların izleme şansı bulabilmesi için TV dizilerinin viral GIF'lere ihtiyaç duyduğu bir zaman dilimindeyiz.
Peki ya sizce, izleyicilerin daha çok içerik odaklı mı, yoksa derinlemesine hikayelere dayalı yapımları mı tercih etmeleri daha önemli? Yorumlarda buluşalım...
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