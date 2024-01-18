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''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!

''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 16:59

Orijinal 'Gladyatör' Russell Crowe'u dünyanın en ünlü aktörlerinden biri yaptı ve ona en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı. Mescal dünya çapında böyle bir ilgiye hazır mı? Kendisi hayatının mahvolmanın eşiğinde olduğunu idda ediyor. Detaylar aşağıda...

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/pa...
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Başrolünde Paul Mescal'ın olduğu ''Gladyatör 2'' filmine geri sayım başladı.

Başrolünde Paul Mescal'ın olduğu ''Gladyatör 2'' filmine geri sayım başladı.

Paul Mescal 'Normal People', 'Aftersun', 'All of Us Strangers' ve daha birçok filmdeki rolleri sayesinde şimdiden sıkı bir hayran kitlesine sahip Oscar adayı bir aktör ama Ridley Scott'ın 'Gladiator 2' filmi bu sonbaharda vizyona girdiğinde şöhreti patlayacak gibi duruyor. Mescal devam filminde Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın da aralarında bulunduğu zengin bir yardımcı oyuncu kadrosunun önünde,başrolde yer alıyor.

Mescal filmin ona getirebileceği ünden korkuyor.

Mescal filmin ona getirebileceği ünden korkuyor.

Mescal kısa bir süre önce The Times UK'e verdiği demeçte, devam filmi sayesinde ününün daha da artması ihtimali gündeme geldiğinde, 'Aradaki farkın ne olacağını bilmiyorum,' dedi. 'Belki de bu saflıktır? Sadece daha fazla insan sokakta sizi durduracak diye mi? Eğer öyleyse derin bir depresyona girerim ve bunun doğru olmamasını umarım. Cevabımı gelecek yıl alacağım ama [film] hayatımı bu şekilde etkilerse, kötü bir noktada olacağım. Yoluma devam etmek ve kimsenin görmek istemeyeceği aptalca bir oyun oynamak zorunda kalırım.'

Film yapmanın içerikle bir tutulmasına sinirlenen Mescal ''Oyunculuk asla Instagram takipçi sayısına indirgenmemeli." dedi.

Film yapmanın içerikle bir tutulmasına sinirlenen Mescal ''Oyunculuk asla Instagram takipçi sayısına indirgenmemeli." dedi.

Mescal basına verdiği demeçte oyunculuğu 'çok ciddiye aldığını' ve bu mesleği nüfuz için yapmadığını, bu yüzden de sosyal medya takipçileri gibi ölçütlerin oyuncu seçiminde rol oynamasına şaşırdığını söyledi.

Mescal, 'Son birkaç yıldır insanlar film ve dizilerden içerik olarak bahsediyor,' diye ekledi. 'Bu iğrenç bir kelime. Bu 'içerik' değil, bu lanet olası bir iş. Züppelik yapmıyorum ama iki tane eşzamanlı endüstri var. Biri özen ve sanatsal bütünlükten yoksun bir şekilde çalışıyor. Çıldırın, Instagram takipçileriyle bir şeyler yapın, her neyse... Ama diğeri her zaman var olan şey, film yapma, yönetme, ışıklandırma ve prodüksiyon tasarımı zanaatı. Bunlar sanatçıları canlı tutuyor. Seyirciler de meydan okunmasını istiyor.'

Mescal, ''Gladyatör'' filminin eski başrolü Russel Crowe'u aramaması hakkında soruları da cevapladı.

Mescal, ''Gladyatör'' filminin eski başrolü Russel Crowe'u aramaması hakkında soruları da cevapladı.

Mescal geçen yıl SAG-AFTRA grevinden önce Esquire UK'e verdiği bir röportajda 'Gladyatör 'ün devam filmi için Crowe'la hiç görüşmediğini çünkü filmin hikayesinde Russel Crowe'un canlandırdığı ve ilk filmin sonunda ölen Maximus'un yer almadığını söylemişti. Scott'ın devam filminde Mescal, Commodus'un ('Gladyatör 'de Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan) yeğeni Lucius rolünde.

Mescal, Crowe'a hiç ulaşamamasıyla ilgili olarak, 'Ne hakkında konuşacağımızı bilmiyorum,' dedi. 'Film çekimleriyle ilgili hikayelerini dinlemek isterdim ama karakter tamamen ayrı bir şey.'

Crowe kıskandığını itiraf etse de insanlara devam filmi hakkında ona soru sormamalarını söylüyor.

Crowe kıskandığını itiraf etse de insanlara devam filmi hakkında ona soru sormamalarını söylüyor.

Görünen o ki Crowe da Mescal'ın kendisiyle temasa geçmesini hiç beklememiş. Crowe defalarca ne Scott'ın ne de 'Gladyatör 2' ile ilgili herhangi birinin kendisine ulaşmadığını çünkü devam filminin 2000 yapımı orijinal filmde canlandırdığı karakterle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Hatta Crowe geçtiğimiz Temmuz ayında Karlovy Film Festivali'nde basını kendisine 'Gladyatör 'ün devam filmi hakkında soru sormayı bırakmaya çağırdı.

Crowe, 'İçinde bile olmadığım bir film hakkında sorulan sorular için bana para ödemeleri gerekiyor,' dedi. 'Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. O dünyada ben ölüyüm. Altı ayak altında. Ama biraz kıskançlık duyduğumu da itiraf etmeliyim çünkü bu bana gençliğimi ve hayatımda benim için ne anlama geldiğini hatırlatıyor.'

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