''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!

Paul Mescal 'Normal People', 'Aftersun', 'All of Us Strangers' ve daha birçok filmdeki rolleri sayesinde şimdiden sıkı bir hayran kitlesine sahip Oscar adayı bir aktör ama Ridley Scott'ın 'Gladiator 2' filmi bu sonbaharda vizyona girdiğinde şöhreti patlayacak gibi duruyor. Mescal devam filminde Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın da aralarında bulunduğu zengin bir yardımcı oyuncu kadrosunun önünde,başrolde yer alıyor.