''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!

Mescal basına verdiği demeçte oyunculuğu 'çok ciddiye aldığını' ve bu mesleği nüfuz için yapmadığını, bu yüzden de sosyal medya takipçileri gibi ölçütlerin oyuncu seçiminde rol oynamasına şaşırdığını söyledi.

Mescal, 'Son birkaç yıldır insanlar film ve dizilerden içerik olarak bahsediyor,' diye ekledi. 'Bu iğrenç bir kelime. Bu 'içerik' değil, bu lanet olası bir iş. Züppelik yapmıyorum ama iki tane eşzamanlı endüstri var. Biri özen ve sanatsal bütünlükten yoksun bir şekilde çalışıyor. Çıldırın, Instagram takipçileriyle bir şeyler yapın, her neyse... Ama diğeri her zaman var olan şey, film yapma, yönetme, ışıklandırma ve prodüksiyon tasarımı zanaatı. Bunlar sanatçıları canlı tutuyor. Seyirciler de meydan okunmasını istiyor.'