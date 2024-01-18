''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!
''Gladyatör 2'' Çok Başarılı Olursa Filmin Başrolü Paul Mescal'ın Hayatı Mahvolacak!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/pa...
Orijinal 'Gladyatör' Russell Crowe'u dünyanın en ünlü aktörlerinden biri yaptı ve ona en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı. Mescal dünya çapında böyle bir ilgiye hazır mı? Kendisi hayatının mahvolmanın eşiğinde olduğunu idda ediyor. Detaylar aşağıda...
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Başrolünde Paul Mescal'ın olduğu ''Gladyatör 2'' filmine geri sayım başladı.
Mescal filmin ona getirebileceği ünden korkuyor.
Film yapmanın içerikle bir tutulmasına sinirlenen Mescal ''Oyunculuk asla Instagram takipçi sayısına indirgenmemeli." dedi.
Mescal, ''Gladyatör'' filminin eski başrolü Russel Crowe'u aramaması hakkında soruları da cevapladı.
Crowe kıskandığını itiraf etse de insanlara devam filmi hakkında ona soru sormamalarını söylüyor.
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