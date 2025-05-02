Ayrılıklar Sona Erdi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümüyle sezon finali yapacak. 4. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'nden arka arkaya ayrılıklar yaşanırken Birsen Altuntaş bu defa yeni oyuncu haberi yayınladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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