Ayrılıklar Sona Erdi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor!

3 sezondur yalnızca cuma gününün değil haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti bu başarısının karşılığını 4. sezon onayıyla alsa da kadrodaki son değişiklikler seyirciyi epey rahatsız ediyor.

Senaryo tekrarına girmemek için Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu Şerbo'dan ayrılırken hemen ardından Meri'yi canlandıran Şebnem Bozoklu ve ilk sezondan beri dizide yer alan Rahimcan Kapkap için de veda haberi geldi.

Kızılcık Şerbeti'nden daha hangi isimlerin ayrılacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bu defa yeni oyuncu müjdesi verdi.