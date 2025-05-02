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Ayrılıklar Sona Erdi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor!

Ayrılıklar Sona Erdi: Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 20:14

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümüyle sezon finali yapacak. 4. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'nden arka arkaya ayrılıklar yaşanırken Birsen Altuntaş bu defa yeni oyuncu haberi yayınladı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.

3 sezondur yalnızca cuma gününün değil haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti bu başarısının karşılığını 4. sezon onayıyla alsa da kadrodaki son değişiklikler seyirciyi epey rahatsız ediyor. 

Senaryo tekrarına girmemek için Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu Şerbo'dan ayrılırken hemen ardından Meri'yi canlandıran Şebnem Bozoklu ve ilk sezondan beri dizide yer alan Rahimcan Kapkap için de veda haberi geldi.

Kızılcık Şerbeti'nden daha hangi isimlerin ayrılacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bu defa yeni oyuncu müjdesi verdi.

Kızılcık Şerbeti'ne Işıl'ın eski sevgilisi Leo geliyor!

Kızılcık Şerbeti'ne Işıl'ın eski sevgilisi Leo geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümünde Apo'nun yeni karısı Işıl'ın sevgilisi Leo'yla tanışacağız. Altuntaş, Leo'yu dizide daha önce Alev'e hayat veren Müjde Uzman'ın da çok yakın arkadaşı olan Murat Balcı'nın canladıracağını açıkladı.

Bunun yanı sıra Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti kadrosunda başka ayrılık yaşanmayacağını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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