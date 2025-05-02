Survivor Yorumcusu Murat Özarı, Poyraz Elenince Üzüntüden Kendinden Geçti
Survivor 2025'te son derece şaşırtan bir eleme yaşandı. Düelloda Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Poyraz elendi. Survivor Panorama'da Poyraz'ın vedası üzerine konuşulurken yorumculardan Murat Özarı resmen kendinden geçti. Özarı, Poyraz'a yazdığı şiiri okuyup gözyaşlarıyla led ekrana sarıldı.
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Survivor'ın son bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı.
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Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.
İşte Murat Özarı'nın gözyaşlarına boğulduğu o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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para pul, geçim derdi, bilmemne, hiçbir şey için şu hallere düşmeye değmez. üç günlük dünya. bak fikret engin genç yaşta rahmetli oldu gitti. simit sat, onur... Devamını Gör
Kocaman yaşını başını almış adam oturmuş orada kim kime ne dedi, kim kum attı, elendi vs ağlıyor, kavga ediyor onlarla yatıp kalkıyor.