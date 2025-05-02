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Survivor Yorumcusu Murat Özarı, Poyraz Elenince Üzüntüden Kendinden Geçti

Survivor Yorumcusu Murat Özarı, Poyraz Elenince Üzüntüden Kendinden Geçti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 18:20

Survivor 2025'te son derece şaşırtan bir eleme yaşandı. Düelloda Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Poyraz elendi. Survivor Panorama'da Poyraz'ın vedası üzerine konuşulurken yorumculardan Murat Özarı resmen kendinden geçti. Özarı, Poyraz'a yazdığı şiiri okuyup gözyaşlarıyla led ekrana sarıldı.

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Survivor'ın son bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Survivor'ın son bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Volkan ve Poyraz arasında yapılan düelloda Poyraz, açık ara farkla elendi. Fakat buradaki asıl şaşırtan olay, Volkan'ın oyun öncesinde Poyraz'a elenmek istediğini söylemesi!

Düello sonrası Volkan'la vedalaşmayan Poyraz, ayrıca veda konuşmasında saflığının kurbanı olduğunu belirttti. E haliyle sosyal medyada Volkan mı haklı yoksa Poyraz mı tartışmaları başladı.

Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.

Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.

Her programda Poyraz'ı desteklediğini açıklayan Özarı, Poyraz'ın yarışmaya veda etmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında Poyraz'a şiir okuyan Özarı, ayrıca Poyraz'ın led ekrana yansıtılan görüntüsüne sarıldı. O anlar kısa sürede viral oldu.

İşte Murat Özarı'nın gözyaşlarına boğulduğu o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Tehuti555

para pul, geçim derdi, bilmemne, hiçbir şey için şu hallere düşmeye değmez. üç günlük dünya. bak fikret engin genç yaşta rahmetli oldu gitti. simit sat, onur... Devamını Gör

houseof

Kocaman yaşını başını almış adam oturmuş orada kim kime ne dedi, kim kum attı, elendi vs ağlıyor, kavga ediyor onlarla yatıp kalkıyor.