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Başrol Bitecek Demişti: Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Final Açıklaması

Başrol Bitecek Demişti: Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Final Açıklaması

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 22:38

NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK cezaları ve dizi setinde çıkan yangınlar sonrasında epey yıpranmıştı. Son yangında bir set çalışanını vefat etmesi üzerine dizinin biteceği iddia edilse de sezon finali yapacağına dair açıklama gelmişti. Ta ki bugüne kadar. Dizide Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağını açıklarken yapımcıdan tam tersi yönde bir yanıt geldi. Haliyle seyircinin kafası bir kez daha karıştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağına dair söylentiler aldı başını yürüdü.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağına dair söylentiler aldı başını yürüdü.

RTÜK cezaları, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar ve sette çıkan yangınlar derken dizinin ömrünün kısa olacağı düşünülüyordu. Son yangında bir set çalışanının vefat etmesiyle Şakir Paşa Ailesi'nin finaline kesin gözüyle bakılırken yapım şirketi Medyapım önceki hafta 15. Bölümde sezon finali yapacaklarını iletmişti.

Bu haberle Şakir Paşa Ailesi'nin final haberi boşa çıkarken dizinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, 'Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.' ifadeleriyle finali tekrardan gündeme getirdi.

Yapım şirketi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun final duyurusunu yalanladı.

Yapım şirketi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun final duyurusunu yalanladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Ailesi’nin hikâyesini anlatmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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