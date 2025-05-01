Başrol Bitecek Demişti: Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Final Açıklaması
NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK cezaları ve dizi setinde çıkan yangınlar sonrasında epey yıpranmıştı. Son yangında bir set çalışanını vefat etmesi üzerine dizinin biteceği iddia edilse de sezon finali yapacağına dair açıklama gelmişti. Ta ki bugüne kadar. Dizide Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağını açıklarken yapımcıdan tam tersi yönde bir yanıt geldi. Haliyle seyircinin kafası bir kez daha karıştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağına dair söylentiler aldı başını yürüdü.
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Yapım şirketi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun final duyurusunu yalanladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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