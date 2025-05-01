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Kuruluş Osman'da Ayrılık! Başrol Oyuncuları Diziye Veda Edecek

Kuruluş Osman'da Ayrılık! Başrol Oyuncuları Diziye Veda Edecek

Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 19:10

atv'nin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayını aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman için Birsen Altuntaş şoke eden bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'ın iki başrol oyuncusu diziye veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.

atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.

Burak Özçivit, Emre Bey, Özge Törer'in başrolünde yer aldığı dizi, 2019'dan beri ekrana gelmesine rağmen hala seyirciden son derece olumlu geri dönüşler alıyor. 

Televizyondaki tarihi dizi açığını kapatan Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünün yayınlanmasına haftalar kala Birsen Altuntaş, başrol kadrosunu ilgilendiren şoke edici bir haber yayınladı.

Başroller Kuruluş Osman'dan ayrılıyor!

Başroller Kuruluş Osman'dan ayrılıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunda yer alan Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziye veda ediyor. Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken Ecem Sena Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun olarak karşımıza çıkmıştı.

Altuntaş, Emre Bey ve Ecem Sena Bayır'ın 191. bölümde diziden ayrılacağını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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