Kuruluş Osman'da Ayrılık! Başrol Oyuncuları Diziye Veda Edecek
atv'nin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayını aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman için Birsen Altuntaş şoke eden bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'ın iki başrol oyuncusu diziye veda edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başroller Kuruluş Osman'dan ayrılıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın