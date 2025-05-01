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Tehditleri İfşa Olmuştu: Survivor Adem'in Abisi Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi

Tehditleri İfşa Olmuştu: Survivor Adem'in Abisi Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 17:34

Survivor Adem Kılıçcı'nın abisi Taner, X'teki bir ses odasında sarf ettiği tehditvari sözlerle gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, Adem'in abisinin tehdit savurduğu ses kaydını konseyde herkese dinletmiş ve Adem şoke olmuştu. Taner Kılıçcı, yaptığı paylaşımla herkesten özür diledi.

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Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.

Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.

Adem Kılıçcı'nın abisi Taner Kılıçcı, X'te yer aldığı bir ses odasında Adem'in finalde şampiyon olmaması halinde yapacaklarını anlatıp ses odasındaki diğer konuşmacıları örgütlemişti. Acun Ilıcalı söz konusu ses kayıtlarını konseyde dinletip Adem'den 'Geyik yapmış' yanıtı alsa da Ilıcalı bu duruma epey sinirlenmişti.

Taner Kılıçcı, 'Zebani gibi giriş kapısına çökeceğim, oraya dolduracağız. Her şey serbest, pankart, saldırı...' ifadeleriyle diğer yarışmacıları da tedirgin etmişti.

Acun Ilıcalı'nın konseyde Adem'i uyarmasının ardından Taner Kılıçcı'dan özür paylaşımı geldi.

Acun Ilıcalı'nın konseyde Adem'i uyarmasının ardından Taner Kılıçcı'dan özür paylaşımı geldi.

Taner Kılıçcı, ''Yahu çok komiksiniz, tamamen şaka, eğlence amaçlı, gırgırına güldüğümüz diyaloglardı. Öncesinde yapılan esprileri kesip ses kaydı yapmışlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Bu tarz bir konunun bu kadar farklı bir boyuta taşınması gerçekten üzücü. Biz bunu aramızda makara, mizah ve saçmalık olarak söyledik. En ufak bir art niyet yoktu. Yanlış anlaşıldım. Tüm Acun Medya’dan ve herkesten özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.

İşte Taner Kılıçcı'nın o paylaşımı:

İşte Taner Kılıçcı'nın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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