Tehditleri İfşa Olmuştu: Survivor Adem'in Abisi Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
Survivor Adem Kılıçcı'nın abisi Taner, X'teki bir ses odasında sarf ettiği tehditvari sözlerle gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, Adem'in abisinin tehdit savurduğu ses kaydını konseyde herkese dinletmiş ve Adem şoke olmuştu. Taner Kılıçcı, yaptığı paylaşımla herkesten özür diledi.
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Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.
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Acun Ilıcalı'nın konseyde Adem'i uyarmasının ardından Taner Kılıçcı'dan özür paylaşımı geldi.
İşte Taner Kılıçcı'nın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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