Tehditleri İfşa Olmuştu: Survivor Adem'in Abisi Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi

Taner Kılıçcı, ''Yahu çok komiksiniz, tamamen şaka, eğlence amaçlı, gırgırına güldüğümüz diyaloglardı. Öncesinde yapılan esprileri kesip ses kaydı yapmışlar. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Bu tarz bir konunun bu kadar farklı bir boyuta taşınması gerçekten üzücü. Biz bunu aramızda makara, mizah ve saçmalık olarak söyledik. En ufak bir art niyet yoktu. Yanlış anlaşıldım. Tüm Acun Medya’dan ve herkesten özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.